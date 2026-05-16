«Невинномиський Азот» є одним із ключових хімічних виробництв у РФ

У ніч на суботу, 16 травня, безпілотники атакували хімічне підприємство «Невинномиський Азот» у Ставропольському краї Росії. Після ударів на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Про це повідомили телеграм-канали.

За словами місцевих жителів, близько 02:30 ночі в Невинномиську пролунала серія вибухів. На відео, яке вони опублікували у соцмережах, видно сильну пожежу на території заводу. Очевидці також зазначають, що під час атаки не було чутно роботи систем протиповітряної оборони, попри вибухи та проліт дронів.

Підприємство розташоване приблизно за 570 км від лінії фронту в Україні. «Невинномиський Азот» є одним із ключових хімічних виробництв у РФ і спеціалізується на випуску аміаку, карбаміду, аміачної селітри та інших хімічних продуктів. Також тут працюють виробництва метилацетату, оцтової кислоти та меламіну, а у 2024 році було запущено випуск нітрату калію.

За даними Центру протидії дезінформації при РНБО України, підприємство виробляє понад мільйон тонн аміаку та аміачної селітри щорічно, які можуть використовуватися у виробництві вибухових речовин і боєприпасів. Окремі хімічні компоненти також мають подвійне призначення і застосовуються у військовій промисловості РФ.

Нагадаємо, у ніч на середу, 13 травня, українські безпілотники уразили низку російських промислових обʼєктів, зокрема, Астраханський газопереробний завод.