Астраханський ГПЗ потрапив під нічну атаку дронів

У ніч на середу, 13 травня, українські безпілотники уразили низку російських промислових обʼєктів, зокрема, Астраханський газопереробний завод. Там зафіксували пожежу на території, повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ, а також командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді.

Вранці 13 травня губернатор Астраханської області Іґорь Бабушкін заявив про нібито відбиття атаки дронів на місцевий газопереробний завод та загоряння на його території. За словами росіянина, пожежу начебто спричинили уламки дронів.

Згодом у пресслужбі генштабу підтвердили атаку на ГПЗ. Там повідомили, що на території газопереробного заводу «Астраханський» виникла пожежа.

«Підприємство є важливим елементом газотранспортної та паливної інфраструктури держави-агресора та залучене у забезпеченні потреб воєнно-промислового комплексу РФ. Ступінь завданих збитків уточнюється», – повідомили у пресслужбі Генштабу.

За даними Роберта Бровді, в Астрахані зафіксували горіння резервуарів з дистилятом газового конденсату, складів з комовою сіркою та складу нафтопродуктів разом з естакадами. Крім того, уражена щонайменше одна з установок переробки. За атаку на Астраханський ГПЗ відповідали бійці 1-го окремого центру Сил безпілотних систем.

Командувач СБС розповів, що ГПЗ «Астраханський» є одним з найбільших у світі газохімічних комплексів. Він є головним виробником сірки для вибухівки та забезпечує дві третини її виробництва для потреб російського військово-промислового комплексу. Потужність заводу – 12 млрд м³ газу на рік.

Крім того, у пресслужбі Генштабу підтвердили ураження Ярославського НПЗ. Раніше про вибухи в районі заводу повідомили місцеві мешканці. Зазначається, що Сили оборони уразили установки первинної переробки нафти АВТ.

Нагадаємо, у ніч на 13 травня дрони також атакували резервуарний парк порту Тамань, який виступає ключовим хабом Росії для морського експорту енергоресурсів після уражень Новоросійська. За даними Роберта Бровді, там зафіксували горіння частини резервуарного парку, двох терміналів, один з причалів, а також ескади резервуарів вакуумного газойлу та нафтопродуктів. Крім того, він натякнув про ураження двох підсанкційних російських танкерів, які стояли в порту.