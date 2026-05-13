Уночі середи, 13 травня, ударні безпілотники знову атакували низку російських регіонів, зокрема Краснодарський край та Ярославську область. Про це повідомили влада російських регіонів та моніторингові телеграм-канали.

Оперштаб Краснодарського краю РФ заявив, що на території одного з підприємств у селищі Волна Темрюкського району впали уламки БпЛА. На території підприємства зайнялось обладнання. До гасіння пожежі залучили 96 рятувальників і 29 одиниць техніки. Попередньо, там постраждав чоловік.

За інформацією телеграм-каналу Exilenova+, пожежа виникла в районі резервуарного парку «Таманьнефтегаз» – нафтового термінала та оператора перевалки нафти й нафтопродуктів у порту Тамань на березі Чорного моря.

«Це один із ключових хабів РФ для морського експорту енергоресурсів після часткового перенавантаження потоків із Новоросійська. Через термінал проходять значні обсяги експорту сирої нафти та нафтопродуктів, що забезпечують валютні надходження для російської економіки та військової машини», – ідеться в повідомленні.

Місце пожежі на нафтовому терміналі «Таманьнефтегаз» в Краснодарському краї РФ (Exilenova+ з посиланням на FIRMS NASA)

В оперштабі також повідомили про одну постраждалу в станиці Тамань. Там за кількома адресами виявили уламки БпЛА.

Також у Ярославлі уламок БпЛА потрапив у промисловий об’єкт, повідомив губернатор однойменної області Михайло Євраєв.

Міноборони РФ відзвітувало про 286 нібито знешкоджених «українських безпілотників» над російськими регіонами, окупованим Кримом та акваторіями Азовського та Чорного морів.

Українське військове командування наразі не коментувало наслідки нічної атаки на російські регіони.