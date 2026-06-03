У компанії вже чотири обʼєкти для користування мінеральними ресурсами

ТОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» отримає ще один спецдозвіл на користування сердловиною у Львівській області. Ділянка «Підгір’я» стане вже четвертим об'єктом мінеральних вод у користуванні компанії. Про це повідомило профільне видання Nadra.Info, у вівторок, 2 червня.

Відповідне рішення Держгеонадра ухвалили 27 травня 2026 року. Новий спецдозвіл видадуть на 10 років, за яким компанія зможе досліджувати запаси мінеральної води на свердловині №28/1 та надалі видобувати її в промислових обсягах.

Це вже не перший дозвіл на користування мінеральними ресурсами, який отримують структури, пов’язані із санаторієм «Карпати». Упродовж останніх місяців Держгеонадра погодили ТОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» ще два десятирічні спецдозволи – на ділянки «Жолоб» і «Солониця». Таким чином «Підгір’я» стане четвертим об’єктом, де компанія матиме право видобувати та досліджувати мінеральні води.

Окрім нових ділянок, підприємство вже десять років користується родовищем мінералізованої розсольної води Трускавецьке на ділянці Воротище-1. Спецдозвіл на це родовище діє до 2036 року.

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За даними YouControl, ТОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» зареєстроване в Трускавці у 1991 році. Найбільшою його компанією-учасницею є ТОВ «ІСТИНА-Х» (75,1%), власником якої є колишній мер Трускавця Лев Грицак (двічі обіймав посаду міського голови з 2002 по 2010 рік). Іншу значну частку (23,1%) у ТОВ «Готельно-курортний комплекс «Карпати» має ТОВ «Санаторій «Карпати», бенефеціарами якого є вже вищезгаданий Лев Грицак, а також Юрій Грицак та Ярослав Грицак.