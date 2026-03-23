Україна володіє значними запасами марганцю та інших корисних копалин

Україна має поклади та прояви 25 із 34 визначених ЄС критичних корисних копалин (СRM), йдеться у дослідженні Green Dead Ukraїna. За даними аналітиків, найбільші запаси в Європі Україна має у графіті, титанових рудах та марганці.

Водночас їхній видобуток суттєво скоротився, зокрема, видобуток природного графіту з 2021 до 2024 року впав на 88%. Причинами стали тимчасове зупинення роботи єдиної діючої шахти, перебої з електропостачанням через російські атаки та ціновий тиск з боку китайських виробників.

Втім, навіть попри падіння виробництва, Європейський Союз є головним покупцем українського графіту. У 2022 та 2024 роках обсяги експорту навіть перевищували річний видобуток. Це свідчить про використання накопичених запасів і попит на українську сировину. Загалом у 2024 році Україна виробила близько 1200 тонн графіту, але експортувала понад 2800 тонн.

При цьому частка українського графіту в імпорті ЄС залишається невеликою – близько 2% у 2024 році. Водночас країна має приблизно 17,9 млн тонн запасів, що є найбільшим показником у Європі. Тести також підтверджують придатність українського графіту для виробництва сферичного графіту батарейного класу, який використовується у виробництві акумуляторів.

Значний потенціал має і титановий сектор. За оцінками, запаси титану в Україні становлять близько 8,4 млн тонн – це найбільший показник у Європі. Такого ресурсу, за оцінками експертів, вистачило б, щоб забезпечувати попит США та ЄС на металевий титан приблизно 25 років.

Водночас видобуток титанових руд і концентратів скоротився приблизно на 68% у 2021–2024 роках. Попри це Україна залишається другим найбільшим виробником титану в Європі, а її частка в імпорті ЄС за останні п’ять років становила близько 13% у 2024 році. Того ж року Євросоюз імпортував близько 86% українського виробництва, що підкреслює важливість цього ринку для української сировини.

Ще одним стратегічним ресурсом є марганець. Україна має близько 140 млн тонн запасів, що також є найбільшим показником у Європі. Більшість родовищ розташована у центральних та східних регіонах країни.

Однак виробництво марганцю також скоротилося. У 2023 році видобуток знизився приблизно на 47% порівняно з 2021 роком. Попри це країна залишалася найбільшим виробником у Європі. У 2025 році виробництво тимчасово зупинилося через близькість до фронту, простої на підприємствах та високі витрати на електроенергію, але згодом частково відновилося.

Крім того, Україна має приблизно 500 тис. тонн запасів літію, що потенційно є третім показником у Європі. Проте його промисловий видобуток поки не розпочато.

Попри значний ресурсний потенціал, роль України у ланцюгах постачання критичних мінералів до ЄС все ще невелика. Частка таких ресурсів у загальному експорті України до Євросоюзу впродовж останнього десятиліття коливалася лише від 0,14% до 0,27%.

Після 2022 року основною складовою українського експорту критичної сировини до ЄС фактично став титан. Натомість поставки марганцю та природного графіту суттєво скоротилися через війну, зниження виробництва та проблеми з якістю руди.