Держгеонадра продають ліцензію на видобуток бурого вугілля

Державна служба геології та надр України оголосила проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на видобування бурого вугілля в Кіровоградській області. Торги відбудуться 26 лютого в електронній системі «Prozorro.Продажі».

На аукціон виставили 20-річний спецдозвіл на користування надрами ділянки, розташованої у північній частині Південної лінзи Протопопівської ділянки Бандурівського родовища в Олександрійському районі Кіровоградської області.

Стартова ціна лота становить 1,072 млн грн. Згідно з даними державного балансу запасів корисних копалин України, станом на 1 січня 2026 року запаси бурого вугілля на цій ділянці оцінюються у 428 тис. тонн. Вугілля родовища належить до бурої технологічної групи Б1.

Як писав ZAXID.NET, Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив кредит до 200 млн доларів найбільшому українському металургійному підприємству – «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР).

До слова, компанія «Укргазвидобування», яка входить до групи «Нафтогаз», стала переможцем аукціону Держгеонадр з продажу спецдозволу на Новодиканську площу в Полтавській області. Компанія придбала ліцензію за 738,9 млн грн, що вдвічі перевищило стартову ціну у 369,45 млн грн.