Захоплену ділянку звільнили від паркану

На вул. Повітряній у Львові звільнили від паркану земельну ділянку, яку незаконно захопило ТзОВ «Левандівський газда».

Як повідомили у понеділок, 9 лютого, в департаменті містобудування ЛМР, на вул. Повітряній власник торгового павільйону біля будинку №31 захопив частину комунальної землі для обслуговування свого бізнесу.

«Без будь-якого рішення міської ради, без договору оренди залив фундамент та обгородив територію металевим парканом», – йдеться в повідомленні департаменту.

Факт незаконного захоплення землі зафіксували у серпні 2024 року фахівці управління державного контролю за використанням та охороною земель спільно із Залізничною райадміністрацією.

«Левандівський газда» подав позов до міської ради, намагаючись визнати за собою право користування землею та скасувати рішення про демонтаж огорожі. Зі свого боку місто подало зустрічний позов про звільнення самовільно зайнятих ділянок. Суд підтвердив право громади на ці земельні ділянки та дозволив провести демонтаж незаконної огорожі.

ТзОВ «Левандівський газда» самовільно захопило та загородило ділянку

Після цього 15 січня 2026 року виконком Львівської міськради ухвалив рішення демонтувати самовільно встановлену металеву огорожу з цегляними стовпцями на ділянці вул. Повітряна, 31 – вул. Євгена Олесницького.

«Місто демонтувало незаконні конструкції. До процесу було задіяно Муніципальну варту, поліцію та міські служби. Витрати на демонтаж та відновлення благоустрою буде стягнуто з власника огорожі», – додали в департаменті містобудування.

За даними YouControl, ТзОВ «Левандівський газда» зареєстроване 30 років тому на вул. Повітряній, 24. Основний вид діяльності – роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами. Власниками є львів’яни Ганна Смутко та Мирон Смутко.