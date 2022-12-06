Гаражний кооператив незаконно розбудувався на вул. Кульпарківській, 95

Гаражно-будівельний кооператив, що без дозволів розширився на вул. Кульпарківській у Львові, сплатить майже 150 тис. грн у міський бюджет Львова. Відповідне рішення прийняв Господарський суд Львівської області, повідомили у львівській мерії.

Як розповіли у департаменті містобудування Львівської міської ради, ще у 1996 році за ухвалою Львівської міської ради гаражно-будівельний кооператив «Медик» Франківської районної спілки автомобілістів Львова отримав у постійне користування земельну ділянку площею 0,5 га на вул. Кульпарківській, 95 – для будівництва гаражів. У 2016 році «Медик» звернувся до міської ради по дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо сусідньої земельної ділянки. Однак ще до отримання ділянки на цій землі вже збудували гаражі без дозволів.

«Отож ділянка належить громаді Львова, жодних догорів про користування чи оренду гаражники з міською радою не уклали, але примудрились набудувати тут гаражів», – коментують ситуацію міські чиновники.

У червні 2022 року юристи департаменту містобудування звернулись до керівництва кооперативу, щоб вони належно оформили права користування цією земельною ділянкою або звільнили її. Втім цього не було зроблено, тому мерія звернулась до суду.

Оскільки з 2018 до 2021 року гаражний кооператив використовував земельну ділянку без правових підстав і не сплачував орендної плати, Господарський суд Львівської області повністю задовольнив судовий позов ЛМР і постановив стягнути 148 352 грн безпідставно збережених коштів за користування земельною ділянкою. Судовий збір, а це ще 2481 грн, також сплатить кооператив.

За даними YouControl, керівником ГБК «Медик» є львів’янин Мирон Марко.