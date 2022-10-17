У справі розкрадання 18 га Брюховицького лісу досі тривають суди

Львівський апеляційний суд вирішив витребувати з приватної власності ділянку лісу 0,15 га у селищі Брюховичі біля Львова, яку незаконно передала у власність селищна рада. Відповідне рішення суд ухвалив 13 жовтня, воно вступило в дію з моменту прийняття.

У понеділок, 17 жовтня, в прокуратурі Львівщини повідомили, що своїм рішенням Львівський апеляційний суд підтримав доводи прокурорів щодо витребування з приватної власності фізичної особи на користь Львівської обласної державної адміністрації земельної ділянки площею понад 0,15 га у селищі Брюховичі біля Львова. Вартість земельної ділянки понад 3,8 млн грн.

Брюховицька селищна рада незаконно розпорядилася землями державної власності, які належали Кабміну та були передані в постійне користування одному з державних підприємств, та передала землю в приватну власність.

Згодом приватизована ділянка декілька разів перепродавалась, в тому числі відповідачці у цій справі.

У березні минулого року Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов прокуратури щодо витребування із приватної власності земельної ділянки загальною площею 0,1543 га на користь держави. На це рішення власниця землі подала апеляцію. Львівський апеляційний суд відхилив її апеляційну скаргу та постановив витребувати землю на користь держави. Рішення апеляційного суду вступило в дію з моменту прийняття, однак ще може бути оскаржене у касації.

Ще у 2004 році Брюховицька селищна рада прийняла рішення про незаконне вилучення лісових земельних ділянок площею майже 18 га і передачу їх в оренду з правом викупу двом приватним фірмам ПП «Буддизайн» і ТзОВ «Новобуддизайн». Компанії одразу перепродали землі іншим власникам, після чого припинили свою діяльність. У 2012 році прокуратура подала 16 позовів про повернення землі у державну власність.