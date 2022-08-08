Історія з проданим лісом триває понад 10 років

На сайті OLX 1 серпня з'явилося оголошення про продаж у селищі Брюховичі, що біля Львова, ділянки у майже два гектари, на якій росте ліс, під житлову забудову. За повернення цих ділянок зараз судиться Львівська обласна прокуратура, повідомляє сайт «Наші гроші. Львів».

«Продається ділянка в смт. Брюховичі під житлову забудову. На території ділянки ростуть дерева. Поруч проходять маршрутні таксі.. Ділянка чиста без судових справ та пройшла перевірку на археологічні розкопки. Про що є всі висновки. Продаж можливий як 1.67 га так і 2.2 га. Гарне місце для будівництва котеджного так і низькоповерхової забудови зі збереженням частини лісу. Документи та кадастрові номери надаються», – ідеться в оголошенні.

За даними сайту «Наші гроші. Львів» , ідеться про частину з 18 га лісу, які незаконно вилучили з лісового фонду і передали в оренду компаніям «Буддизайн» і «Новобуддизайн», а потім і продали їм цю землю. У 2009-2010 роках обидві фірми ліквідувались, перепродавши землю далі. Таким чином утворилась низка нових, дрібніших, ділянок із іменами нових володільців.

Згідно з даними кадастру, 10 із 11 виставлених на продаж ділянок належать підприємству «Галицький достаток», що нині належить Володимиру Онищаку. Ці землі компанія купила у «Буддизайну». Судові спори про повернення цих ділянок прокуратура програла ще в 2013 році. Але потім з’явилась нова можливість повернути їх завдяки правовій позиції Верховного Суду, каже Сергій Тарас, начальник відділу представництва інтересів держави з питань земельних відносин Львівської обласної прокуратури.

Фактично, землі, на які розповсюджується особливий порядок їх використання та надання їх у користування, можуть змінювати володільця лише у випадках, прямо передбачених у законодавстві. У випадку з Брюховичами мало би бути рішення Кабміну.

«Спірна ділянка належить до земель лісогосподарського признання і рішення уповноваженого державою органу про її вилучення не приймали. Ці земельні ділянки офіційно досі є в користуванні ДП «Львівський лісовий селекційно-насіннєвий центр», – каже Сергій Тарас.

Тож прокуратура подала новий позов до «Галицького достатку», аби повернути ділянки. У березні цього року Господарський суд Львівської області у якості забезпечення позову наклав арешт на ділянки «Галицького достатку». Але на думку судді Ростислава Матвіїва, прокуратура неправильно обрала спосіб захисту права, а тому вирішив не задовольняти позов і скасував арешт.

Це рішення суду від 1 червня ще не вступило в законну силу, оскільки прокуратура зараз оскаржує його в апеляції. Засідання у справі відбудеться 10 серпня.

Тим часом прокуратура вже має приклади успіху щодо інших ділянок, проданих колись селищною радою «Буддизайну» і «Новобуддизайну». Наприклад, 20 червня Шевченківський районний суд Львова задовольнив позов прокуратури щодо однієї із сусідніх ділянок, яка належала тому ж «Галицькому достатку», але в червні минулого року була продана Анні Кондрат.

«А 8 серпня Західний апеляційний господарський суд задовольнив нашу апеляційну скаргу і повернув державі ділянку площею 4,23 га, яку «СервісПет» придбав у «Буддизайну» і «Новобуддизайну», – повідомив прокурор Сергій Тарас.