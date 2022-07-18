Андрія Кавецького обвинувачують у незаконній роздачі комунальної землі

Прокурори Офісу генпрокурора передали до суду обвинувальний акт щодо начальника головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрія Кавецького. Йому інкримінують незаконну роздачу землі і судитимуть за статтею про замах на перевищення влади (ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 365 КК України).

«Розслідуванням встановлено, що обвинувачений, знаючи, що земельна ділянка площею понад 26,7 га є комунальною власністю, та про відсутність у нього повноважень розпоряджатися нею, підписав наказ про надання згоди на поділ цієї землі. Після цього він підписав накази про надання дозволів на розроблення проектів землеустрою громадянам України», – повідомили у Генпрокуратурі.

На час слідства слідчий суддя наклав арешт на земельну ділянку вартістю понад 113 млн грн, яку незаконно вилучили із комунальної власності.

Досудове розслідування проводили слідчі головного слідчого управління ДБР. Матеріали справи передали на розгляд суду 15 липня.

Нагадаємо, у квітні 2022 року начальнику головного управління Держгеокадастру у Львівській області Андрію Кавецькому оголосили підозру у незаконному виділенні комунальної землі на суму понад на 113 млн грн. Він дозволив відчужити землю площею 26,7 га на території Зимноводівської сільської ради та роздати її приватним особам.