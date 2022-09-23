Невідомі зрізали дерева на вул. Дорошенка, встановили паркан та бетонні блоки

Львівська міськрада заявила про захоплення комунальної земельної ділянки, яку місто планувало продати на аукціоні. Тут зрізали дерева та встановили паркан, вочевидь, готуючи ділянку під забудову.

Йдеться про ділянку площею 0,13 га на вул. Єрошенка, 25, що розташована в поруч із парком Кортумова гора. Тут невідомі зрізали дерева, встановили бетонні блоки та обгородили парканом територію. Через самовільні роботи місцеві мешканці звернулись до міськради.

«На ділянці площею 0,13 га порушено верхній шар ґрунту, знищено щонайменше 10 дерев, ще кілька дуже пошкоджено, завезено бетонні блоки, саму ділянку обгородили і навіть облаштували два заїзди-виїзди. Жодних документальних підтверджень, що були хоч якісь рішення щодо розробки документації із землеустрою. А отже, це самозахоплення ділянки, частина якої за ухвалою Львівської міськради затверджена як така, що має йти на земельний аукціон», – повідомив у п’ятницю, 23 вересня, заступник міського голови з містобудування Любомир Зубач.

За його словами, частину цієї ділянки місто планувало продати на земельному аукціоні. Однак згідно з даними реєстру речових прав, на вул. Єрошенка, 25 зареєстрований житловий будинок, якого насправді в не існує, а райдаміністрація цьому будинку адресу не присвоювала.

Львівська міська рада передала матеріали справи в поліцію та оскаржуватиме рішення про реєстрацію будинку в суді. У Львівській міськраді не повідомляють, хто зареєстрував будинок на самозахопленій ділянці, а реєстр речових прав на час воєнного стану закритий.