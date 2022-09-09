У міськраді не знають, хто захопив частину парку

У парку «Кортумова гора» у Львові помічені самовільні земельні роботи. Імовірноє, територію рекреаційної зони зачищають для майбутнього будівництва, повідомляє управління держконтролю за використанням та охороною земель департаменту містобудування ЛМР.

«Кортумова гора» – об'єкт природно-заповідного фонду, геологічна пам'ятка природи. Невідомі пошкодили більше десятка дерев та завдали шкоди цінним ґрунтам пам'ятки. За інформацією Держекоінспекції у Львівській області, розмір збитків, заподіяних пошкодженням дерев, становить 277 088 грн. Суму шкоди, завданої ґрунтам, з'ясовують працівники Держгеокадастру.

фото Держекоінспекції

Хто саме завіз техніку та на якій підставі рекреаційну зону почали зачищати, очевидно, під майбутнє будівництво, з'ясують правоохоронці, яким вже передали всі матеріали про порушення вимог природоохоронного законодавства.

Наразі земельні роботи на території парку «Кортумова гора» призупинено.

Кортумова гора розташована в Шевченківському районі Львова між вулицями Ковча, Єрошенка і Шевченка, за Янівським цвинтарем. Загальна площа парку – близько 64 га. Статус пам’ятки він отримав у 1984 році.