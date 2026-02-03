«АрселорМіттал Кривий Ріг» отримує від ЄБРР новий кредит

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив кредит до 200 млн доларів найбільшому українському металургійному підприємству – «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР). Як зазначає ЄБРР, гроші спрямують на фінансування оборотного капіталу комбінату, щоб забезпечити безперервну роботу підприємства в Україні.

Раніше банк уже підтримував АМКР, у 2017 році надав фінансування, а у 2022 та 2023 роках – кредити для підтримки ліквідності в розмірі 100 млн доларів і 150 млн доларів відповідно.

Що відомо про «АрселорМіттал Кривий Ріг»?

«АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації ArcelorMittal, яку контролює індійський бізнесмен Лакшмі Міттал та його родина. У 2024 році комбінат виробив 1,69 млн тонн сталі, 1,56 млн тонн прокату, 2,53 млн тонн чавуну та 7,56 млн тонн залізорудного концентрату.

У липні 2025 року генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо заявив, що материнська компанія ArcelorMittal може переглянути свою присутність в Україні через високі ціни на електроенергію. Тоді комбінат уже отримав підтримку від материнської компанії на 1 млрд доларів.

У січні 2026 року АМКР повідомив, що у 2025 році зміг наростити виробництво попри удари по енергетиці, проте найближчим часом буде змушений закрити цех блюмінг через новий вуглецевий податок ЄС.