Найбільший металургійний комбінат України отримає кредит ЄБРР до 200 млн доларів
ЄБРР втретє виділяє фінансування для «АрселорМіттал Кривий Ріг»
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) погодив кредит до 200 млн доларів найбільшому українському металургійному підприємству – «АрселорМіттал Кривий Ріг» (АМКР). Як зазначає ЄБРР, гроші спрямують на фінансування оборотного капіталу комбінату, щоб забезпечити безперервну роботу підприємства в Україні.
Раніше банк уже підтримував АМКР, у 2017 році надав фінансування, а у 2022 та 2023 роках – кредити для підтримки ліквідності в розмірі 100 млн доларів і 150 млн доларів відповідно.
Що відомо про «АрселорМіттал Кривий Ріг»?
«АрселорМіттал Кривий Ріг» належить міжнародній корпорації ArcelorMittal, яку контролює індійський бізнесмен Лакшмі Міттал та його родина. У 2024 році комбінат виробив 1,69 млн тонн сталі, 1,56 млн тонн прокату, 2,53 млн тонн чавуну та 7,56 млн тонн залізорудного концентрату.
У липні 2025 року генеральний директор АМКР Мауро Лонгобардо заявив, що материнська компанія ArcelorMittal може переглянути свою присутність в Україні через високі ціни на електроенергію. Тоді комбінат уже отримав підтримку від материнської компанії на 1 млрд доларів.
У січні 2026 року АМКР повідомив, що у 2025 році зміг наростити виробництво попри удари по енергетиці, проте найближчим часом буде змушений закрити цех блюмінг через новий вуглецевий податок ЄС.