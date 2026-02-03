Fitch знизило рейтинг «Укрзалізниці» до обмеженого дефолту
Рейтинг «Укрзалізниці» знижено вдруге за два тижні після несплати відсотків за єврооблігаціями
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту «Укрзалізниці» до рівня RD (Restricted Default, що означає – обмежений дефолт) з попереднього C (дефолт неминучий).
«Рейтинги єврооблігацій компанії з погашенням у 2026 та 2028 роках знижено з C до D (дефолт)», – ідеться у повідомленні агентства.
У Fitch пояснили, що несвоєчасна виплата відсотків або основної суми боргу, включно з пільговим періодом, розглядається як дефолт і відображається рейтингом RD або D. Таке рішення ухвалили після того, як «Укрзалізниця» прострочила виплати купонів за євробондами.
Раніше в січні Fitch вже знижувало рейтинг компанії з СС до C, після того «Укрзалізниця» оголосила про невиплату 45 млн доларів купонних виплат. Компанія також повідомила про намір розпочати реструктуризацію боргів за єврооблігаціями. В агентстві своєю чергою зазначали, що власних грошей УЗ недостатньо для покриття операційних витрат, а зовнішнє фінансування наразі доступне лише для критично важливих капітальних витрат.
Рейтинги компанії можуть переглянути лише після того, як «Укрзалізниця» завершить процес реструктуризації боргів і повернеться до своєчасних виплат.
Зауважимо, що «Укрзалізниця» має два випуски єврооблігацій із погашенням у липні 2026 та липні 2028 років. У грудні 2022 року компанія вже проводила реструктуризацію цих боргів: відтермінувала погашення основної суми на два роки та перенесла купонні виплати. У грудні 2024 року УЗ зверталася до бондхолдерів із проханням ще про одне відтермінування, але отримала відмову. Після цього компанія сплатила два купони, останній – у липні 2025 року. Як писав ZAXID.NET, у січні 2026 року Укрзалізниця оголосила про призупинення обслуговування облігацій, щоб зберегти ліквідність для операційної діяльності.