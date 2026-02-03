Довгостроковий рейтинг «Укрзалізниці» знизили через борги за євробондами

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило довгостроковий рейтинг дефолту «Укрзалізниці» до рівня RD (Restricted Default, що означає – обмежений дефолт) з попереднього C (дефолт неминучий).

«Рейтинги єврооблігацій компанії з погашенням у 2026 та 2028 роках знижено з C до D (дефолт)», – ідеться у повідомленні агентства.

У Fitch пояснили, що несвоєчасна виплата відсотків або основної суми боргу, включно з пільговим періодом, розглядається як дефолт і відображається рейтингом RD або D. Таке рішення ухвалили після того, як «Укрзалізниця» прострочила виплати купонів за євробондами.

Раніше в січні Fitch вже знижувало рейтинг компанії з СС до C, після того «Укрзалізниця» оголосила про невиплату 45 млн доларів купонних виплат. Компанія також повідомила про намір розпочати реструктуризацію боргів за єврооблігаціями. В агентстві своєю чергою зазначали, що власних грошей УЗ недостатньо для покриття операційних витрат, а зовнішнє фінансування наразі доступне лише для критично важливих капітальних витрат.

Рейтинги компанії можуть переглянути лише після того, як «Укрзалізниця» завершить процес реструктуризації боргів і повернеться до своєчасних виплат.

Зауважимо, що «Укрзалізниця» має два випуски єврооблігацій із погашенням у липні 2026 та липні 2028 років. У грудні 2022 року компанія вже проводила реструктуризацію цих боргів: відтермінувала погашення основної суми на два роки та перенесла купонні виплати. У грудні 2024 року УЗ зверталася до бондхолдерів із проханням ще про одне відтермінування, але отримала відмову. Після цього компанія сплатила два купони, останній – у липні 2025 року. Як писав ZAXID.NET, у січні 2026 року Укрзалізниця оголосила про призупинення обслуговування облігацій, щоб зберегти ліквідність для операційної діяльності.