«Укрзалізниця» призупинила виплати євробондів

АТ «Укрзалізниця» офіційно оголосила про призупинення виплат за єврооблігаціями. Компанія не перерахувала купонні платежі на суму 45 млн доларів, які мали бути сплачені 9 та 15 січня. Йдеться про цінні папери з термінами погашення у 2026 та 2028 роках.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський пояснив, що цей крок є стратегічною паузою. За його словами, виплата майже 800 млн доларів, запланована на 2026 рік, є «нереалістичною» в умовах повномасштабної війни.

«Виплата купона була важким навантаженням для нас навіть до війни, а сьогодні це непосильний тягар. Мусимо сповістити ринок про те, що ми певні наші фінансові зобовʼязання на сьогодні ставимо на паузу», – зазначив Перцовський.

Хоча несплату купонів ринок може трактувати як технічний дефолт, Перцовський наголосив, що це звична світова практика для початку переговорів про реструктуризацію. «Укрзалізниця» вже залучила юридичних та фінансових радників, щоб змінити умови виплат, орієнтуючись на досвід держави з ВВП-варантами.

Чому бракує коштів?

Керівництво компанії виділило кілька ключових факторів, що тиснуть на бюджет. Серед них рекордна кількість обстрілів – у 2025 році залізниця зазнала 1195 атак, що більше, ніж за попередні два роки разом. А відновлення вимагає колосальних ресурсів.

Також втрачено значні обсяги перевезень металургії та вугілля; експорт гальмує через удари ворога по портах. Ба більше, ціни на вантажні перевезення не переглядали з 2022 року, на пасажирські – з 2021-го.

Відтак, «Укрзалізниця» обирає шлях «вибіркової паузи» за дорогими кредитами, аби зберегти ліквідність для критичних потреб.

При цьому в компанії наголосили, що рішення ніяк не вплине на рух поїздів. Виплати залізничникам та зобов’язання перед бюджетом виконуватимуться в повному обсязі. Також УЗ продовжує обслуговувати борги перед МФО (Світовий банк, ЄБРР тощо), які фінансують конкретні інфраструктурні проєкти.

До слова, наразі в УЗ залишається основний борг за єврооблігаціями на суму 703,2 млн доларів (погашення у 2026-му) та 351,9 млн доларів (погашення у 2028-му). Остання успішна спроба відтермінувати платежі була у 2022 році, проте у грудні 2024-го кредитори відмовили компанії у черговій відстрочці.