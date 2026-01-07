Київ – Рахів став першим потягом далекого сполучення зі встановленим Starlink

Флагманський поїзд №95/96 Київ – Рахів обладнали швидкісним інтернетом. Доступ до Wi-Fi коштуватиме пасажирам 120 грн.

Як повідомили в «Укрзалізниці» у середу, 7 січня, «Гуцульщина» стала першим потягом далекого сполучення з встановленим Starlink. Доступ до мережі матимуть пасажири всіх вагонів, 10 хвилин користування інтернетом буде безоплатним.

«Повноцінний доступ до швидкісного інтернету протягом поїздки вартуватиме 120 грн без обмеження трафіку на добу, причому 5 Гб – без будь-яких обмежень по швидкості. Оплату можна здійснити онлайн будь-якою платіжною карткою, Apple Pay або Google Pay», – зазначили в УЗ.

У компанії додали, що вагони поїзда Київ – Рахів обладнані партнером без залучення інвестицій з боку «Укрзалізниці». Якщо проєкт матиме попит, його масштабують на інші поїзди, провівши конкурс на постачання послуги. Наразі доступом до швидкісного інтернету в Україні обладнані 16 поїздів Інтерсіті+.