У нових вагонах є все необхідне для поїздок з дітьми

У складі поїзда №95/96 Київ – Ясіня облаштували два дитячі вагони. Цей потяг українці найчастіше обирають для родинних подорожей.

Як повідомили в «Укрзалізниці» у п’ятницю, 19 грудня, у нових вагонах є все необхідне для поїздок з дітьми: дитяча постіль, нагрівачі для пляшечок, манежі, пеленальні столики, сходинки для вбиралень, а ще бізіборди, розмальовки, кольорові олівці й книжки шрифтом Брайля.

«Дитячі вагони курсуватимуть в складі поїзда 95/96 Київ – Ясіня, який українці найчастіше обирають для родинних подорожей. Вони відрізняються від інших дизайном купе – кожне з них присвячено унікальному місцю в Україні», – зазначили в компанії.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» відкрила продажі квитків на перший у своїй історії дитячий купейний вагон, у складі поїзда №15/16 Харків – Ясіня‎ 8 серпня. Наразі на різних маршрутах курсують 10 дитячих вагонів. Проєкт впровадили у співпраці з ЮНІСЕФ Україна, за фінансової підтримки уряду Бельгії та фондів Говарда Баффетта і Nova Ukraine.