Берегово отримує пряме сполучення з Будапештом

«Укрзалізниця» запроваджує пряме залізничне сполучення між Береговим та Будапештом. Про це повідомили в пресслужбі компанії 27 листопада.

«Новозбудованою європейською колією сполучаємо закарпатські Берегово та Чоп з угорськими Будапештом та Ньїредьгазою», – ідеться в повідомленні.

Від 14 грудня поїзд №36/35,32/37 Будапешт – Ньїредьгаза – Берегове прямуватиме до України через станцію Феріхедь (Будапештський міжнародний аеропорт) і Чоп.

Також відомо, що додатковий регіональний поїзд №644/647 Ужгород – Захонь (через Чоп) надасть змогу пасажирам у Захоні пересісти на будь-який з регулярних поїздів угорської залізниці у напрямку Будапешта.

Раніше повідомлялось, що «Укрзалізниця» запускає новий нічний поїзд №7/346 – 347/8 сполученням Ужгород – Відень, який має спальні вагони європейських залізниць. Потяг курсуватиме новозбудованою євроколією від Ужгорода до кордону, перетинаючи всю Угорщину.