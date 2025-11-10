Поїзд проходить прикордонний контроль

Міжнародний поїзд №99/100 Київ – Бухарест тепер робитиме зупинки і в Молдові. Пасажири можуть доїхати до міст Унгени, Бельц-Ораш та Окниця. Про це повідомили в пресслужбі «Укрзалізниці» в понеділок, 10 листопада.

У компанії нагадали, що поїзд проходить прикордонний контроль у містах Велчинець та Унгени, тому пасажирам радять заздалегідь враховувати час на перевірку документів.

Також наголошується, що особи, які не є громадянами України та ЄС, повинні мати транзитну візу для проїзду територією Молдови.

Маршрут поїзда №99/100 Київ – Бухарест (Візуалізація УЗ)

До слова, поїзд №99/100 Київ – Бухарест вирушив у свій перший рейс 10 жовтня 2025 року. За перший місяць роботи квитки на цей потяг купили понад 6,5 тис. пасажирів. Деталі графіка руху та маршруту поїзда – за посиланням.