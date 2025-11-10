Двоповерховий поїзд Skoda курсує за маршрутом Київ–Львів

У проєкті державного бюджету на 2026 рік закладено гроші на придбання 100 залізничних вагонів на загальну суму близько 5,7 млрд грн, серед яких – перший сучасний двоповерховий пасажирський вагон, інформує Міністерство фінансів.

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, двоповерхові вагони дозволять оптимізувати витрати на перевезення пасажирів.

«Витрати на обслуговування одно- та двоповерхових вагонів відрізняються приблизно на 10%, тоді як кількість місць у двоповерховому вагоні зростає майже на 80%. Це означає, що за порівняними експлуатаційними витратами компанія зможе перевозити набагато більше пасажирів», – зазначив Кава.

У майбутньому двоповерхові вагони передбачатимуть варіанти для нічних рейсів зі спальними місцями та денних – з місцями для сидіння.

За останні п’ять років уряд придбав 166 сучасних пасажирських вагонів українського виробництва, які вже курсують рейсами «Укрзалізниці». У межах публічного інвестиційного проєкту «Придбання пасажирських вагонів» планують закупити 366 вагонів, зокрема 200 вагонів у 2026-2027 роках.

Перші двоповерхові поїзди Skoda Укрзалізниця придбала ще у 2012 році до чемпіонату Євро-2012. Через кілька років вони потребували капітального ремонту. Тож, у липні 2019-го УЗ оголосила тендер на ремонт двох поїздів Skoda на суму 160 млн грн. Роботи мали завершити до кінця 2020 року, проте строки затягнулися.

Перший відремонтований електропоїзд Skoda City Elephant EJ675 Укрзалізниця відправила в рейс 30 грудня 2021 року за маршрутом Київ-Львів. Другий поїзд, відновлений на Київському електровагоноремонтному заводі, повернули в експлуатацію у серпні 2022 року.

До слова, «Укрзалізниця» має понад 7 млрд грн збитків і вичерпала внутрішні резерви для компенсації збитків пасажирських перевезень. Відтак, у компанії планують підвищити ціни на кілька категорій пасажирських квитків, але не відмовляються від програми безплатних поїздок «УЗ-3000».