Frisor відкриє салон у Лондоні

Українська мережа барбершопів Frisor вийшла на ринок Великої Британії, відкривши перший салон у Лондоні, повідомляє Forbes Ukraine. Власником лондонської локації є чинний офіцер ЗСУ та ветеран АТО Руслан Колішенко. Через службу він передав управління бізнесом дружині та команді. Ідея виходу на британський ринок з’явилася після того, як частина його франківської команди виїхала до Великої Британії.

«Хотілося показати наш український сервіс та стиль», – пояснив підприємець.

Новий салон відкрився у районі Камден-Таун – одному з найжвавіших культурних центрів Лондона з великим потоком людей, ринками, барами, пабами та клубами. У Frisor назвали розташування ідеальним для старту на британському ринку. До команди нового салону приєднався й український ветеран Павло Ковальов, колишній військовий підрозділу «Едельвейс», відомий за позивним «Барбер».

Frisor працює за франшизою з 2014 року і станом на кінець 2025 року налічує 55 салонів: 50 в Україні та пʼять за кордоном – у Польщі та Австрії. Річний виторг мережі – близько 230 мільйонів гривень. Для франчайзі інвестиції стартують від 25 тис. доларів, однак у Лондон Frisor зайшов без фіксованого внеску та роялті.

За словами Колішенка, найбільшими викликами стали пошук приміщення, численні платежі та британська бюрократія. Відкриття салону обійшлося майже у 170 000 фунтів. У компанії планують вийти на виручку 40-50 тис. фунтів на місяць із чистим прибутком 15-20%.

Підприємець зазначає, що ринок барбершопів у Лондоні великий, але конкурентний. Найнижчі ціни пропонують турецькі та албанські салони, які роблять швидкі стрижки за 20 фунтів, та якість сервісу, за його словами, там часто низька.

До слова, раніше у Лондоні вже пробувала працювати інша українська мережа – «П’яна вишня». Її перший бар у британській столиці пропрацював майже три місяці та закрився. Локація стала 63 закладом мережі та 24 за кордоном. Загалом «П’яна вишня» працює у десяти країнах, зокрема в Польщі, Румунії, Угорщині, країнах Балтії та Молдові.