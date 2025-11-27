Друзі, вітаю! Я Андрій Дрозда, і це канал «Львів 24». Сьогодні в нас буде дуже «смачна» прогулянка, бо говорити ми будемо про гастрономію, про ресторани, про їжу і про кухню із відомим львів'янином, ресторатором і дослідником української галицької кухні Всеволодом Поліщуком. Він також є письменником, оскільки видав дослідницьку книжку «Фантастична історія української кухні».

Всеволоде, маршрут обирав ти. Чому ми починаємо звідси і в якому місці ми стоїмо?

Я обирав колишню вулицю Академічну, нині проспект Шевченка, як своє місце сили у Львові. Для мене це символічно, бо тут переплітаються важливі теми – їжа, література та Львів у світовому контексті. Мене дуже турбує, що наше місто часто втрачало й досі втрачає можливості показати себе глобально.

Цей простір напряму пов’язаний і з гастрономією, і з письменниками, і зі світовою славою львів’ян. Якщо поглянути в той бік, побачимо Шкотську кав’ярню. Сьогодні це ресторан, а 80 років тому – місце зустрічей математиків. Саме тут працювала знаменита львівсько-варшавська математична школа. Банах, Улям та інші – усі вони бували тут. Про Банаха знають більше, бо він залишився у Львові. А його колезі Станіславу Уляму випадково вдалося виїхати.

Чим цікаве це місце? Моя наступна книжка «Візьміть гуску і кілька яблук, щоб знищити світ» буде художньою. Назва виникла з історії про те, як декан математичного факультету Львівського університету домовився з власником Шкотської кав’ярні: за найкращі розв’язки теорем власник дарував математикам гуску. Через це вони шалено змагалися за кожну задачу.

Саме тут народжувався функціональний аналіз, наука, про яку у 1931 році написали на першій шпальті New York Times: мовляв, у Львові створено новий науковий напрям – Банахом, Улямом та іншими. І частково цей науковий запал підігрівала банальна реальність: це був голодний час, період Великої депресії, а гуска – неабияка нагорода.

Є й інший наслідок цієї історії. Банахові наполегливо пропонували стипендію в Гарварді, але його дружина дуже хотіла залишитися у Львові. Тож поїхав не він, а Улям. І якщо подумати, це врятувало йому життя: будучи євреєм, він у 1938 році виїхав до США – і, можливо, у 1939-му загинув би в Європі.

А далі спрацював, як я люблю казати, «ефект гуски». Коли Опенгеймер шукав математика, який одночасно мав би фізичну освіту, саме Улям виявився ідеальним кандидатом. У Львові він отримав ступінь професора не лише математики, а й фізики. Тож у США опинилася людина з абсолютно потрібним профілем. І цілком можливо, що без усіх цих випадковостей – без Шкотської кав’ярні, без гуски, без відмови Банаха їхати – Опенгеймер не встиг би створити бомбу вчасно.

Є чудова книжка спогадів Уляма – «Спогади математика». Дуже рекомендую прочитати.

Якщо рухатися в інший бік, то там вулиця Саксаганського, з якою пов’язано кілька історій. Одна – дуже давня, хоч ми й не знаємо точно, де саме була та кав’ярня і як вона називалася, але в описах про Грушевського є згадка, що саме тут він пригощав молодих науковців цукерками.

У 70-х роках у цьому районі діяв «Нектар» – місце, де збиралася львівська інтелігенція: письменники, художники та інші творчі люди. А вже наприкінці 90-х тут відкрили першу «центрову» «Челентано» – першу в центрі, бо найперша мережова була на «Супутнику». Піцерія «Челентано» стала справжньою революцією в сучасному ресторанному бізнесі. Загалом вважається, що саме з неї почався той ресторанний ринок в Україні, який ми знаємо сьогодні.

Якщо глянути на цей комплекс будинків, то можна згадати Генріха Белля. У його книжці «Поїзд прибув вчасно» є опис перебування героя під час Першої світової війни. Сам Белль був у Львові вже під час Другої світової. Ми лише приблизно можемо визначити місце дії: ймовірно, це був один із будинків поруч з апартаментами Святого Духа – вони стояли тут. Точно сказати, який саме, неможливо, бо Белль цього не уточнював.

Але він залишив дуже яскраву сцену: війна, руїни, зруйновані будинки, наслідки бомбардування – і раптом у пансіоні його герою подають вечерю з дванадцяти страв. М’ясо під бешамелем, сир під медовим соусом – там майже три сторінки опису їжі. Це, мабуть, один із найкращих літературних описів взагалі. І все це – знову ж, тут, у цьому районі.

Через дорогу від Шкотської була кав’ярня «Рома». Там часто сиділи фізики – той самий Улям бував то там, то тут. Але це була й одна з улюблених кав’ярень Івана Франка. Молодомузівці, Франко – вони зупинялися тут, на Міцкевича, у «Монополі», і ще в кількох кав’ярнях цього району. Під вікнами, де зараз стоїть кіоск із кебабами, був вхід до тієї самої «Роми».

У радянські часи тут відкрили кафе «Академічне». Я добре пам’ятаю його вже у 90-х. Я тоді був дуже юним неформалом, але нас усіх – хіпі, панків – туди тягнуло. Пам’ятаю ці вітрини з канапками, де сир уже трохи засох, але натомість у каву тихцем доливали коньяк. Паспорт ніхто не питав – навіть у 17 можна було спокійно взяти каву з коньяком, сісти в куточку й слухати розмови.

І час від часу туди заходили письменники – Покальчук, Римарук. Можна було просто сидіти й підслуховувати, про що вони говорять. Це було те саме середовище, в якому збиралася Асоціація українських письменників: Франко, «Молода муза» – усі вони ходили цими вулицями. А там, де нині об’єднання профспілок, була кав’ярня, яку Франко любив найбільше.

Після того тут відкрили «Домовину» – таку кухню. Звичайна радянська і пострадянська їжа: пельмені, вареники, борщ, бульйон. Але в неї був секрет – під кухнею ховався бункер. Там, де зараз туалети Макдональдса, був вхід: не перші двері, а другі. Заходиш – стоять жінки в білих чепчиках, насипають пельмені. Але якщо ти місцевий і кажеш «у бункер», вони піднімають ляду – і ти спускаєшся вниз.

Коридорами, білими стінами, повз ящики й бочки проходиш у підвал. Там стояла поважна жіночка й видавала, скажімо, студентам два пиріжки, салат із капусти та склянки . Ми сідали, витягали з-під столу «Портвейн» у картонній пачці – і вечір починався.

І так само робили інші. Наприклад, приходили Андрухович із Небораком чи кілька народних депутатів – точнісінько так само брали салат, пиріжки, склянки. Хіба що не два пиріжки, а дванадцять. Але принцип був той самий: напої приносять із собою.

Пам’ятаю, як ми туди привозили «Портер». Це були 90-ті, одне з перших міст, де його можна було дістати – або на прохідній пивоварні, або в кількох закладах. Майже весь Портер відправляли до Києва в міністерства. На мою думку, тоді це було найсмачніше пиво у світі. Львівський темний «Портер» – і його можна було купити саме тут.

Я пам’ятаю, як ми з тепер уже відомим поетом Остапом Сливинським, тоді ще просто студентами, сиділи там. Він писав свої перші вірші просто за столом, з масними пальцями від пиріжків. Дуже атмосферний час. Був навіть момент, коли вони з поетичною компанією створювали гіпертекст: один пише першу фразу, другий продовжує, третій додає наступну – і так народжувався текст просто за столом.

А посередині всього цього – там, де зараз «Пузата хата» – була крамниця Залевського. Це моє улюблене «віртуальне» місце, бо я його вже не застав: крамниця зникла у 1939 році. Але Станіслав Лем у «Високому замку» описав її настільки детально, що в мене повне враження, ніби я там їв. Він розповідає про різдвяну вітрину на кілька сторінок: цукрові Миколаї, холодці – все виглядали абсолютно реалістично і пахло святом.

У 2015 році ми навіть обговорювали з Марком Зархіним ідею відновити крамницю Залевського. Я тоді працював у «Бачевських», і ми думали повторити історію бренду – так, як Марко відновив ім’я Бачевських. Але не встигли: приміщення вже забрала «Пузата хата», і можливість зникла.

Це все – буквально кілька квадратних метрів міста. Письменник, чиї книжки й сьогодні продаються по 30 мільйонів на рік. Людина, яка створювала атомну бомбу, нобелівський лауреат, Іван Франко. Всі ці історії переплетені тут, у цьому маленькому просторі. Лише у Львові таке можливо: місто концентрує сенси й викидає назовні такі нашарування.

А тепер давай трохи «відмотаємо» час не до Франка і не до Банаха з Улямом, а до того моменту, коли ти вирішив глибше зануритись у ресторанний бізнес, гастрономію та українську кухню. У твоїй книжці я читав, що ти в рестораційному середовищі з 2008 року. Як це сталося? Ти ж був журналістом газети «Поступ» та інших проєктів. Чому ти вирішив рухатися саме в цьому напрямку?

Насправді перша спроба була ще у 2001 році. Я тоді закінчував університет. Мій товариш, дуже підприємливий і з хорошими контактами, запропонував поставити на проспекті Свободи чотири ятки з хот-догами. Тоді в центрі була тільки одна така точка – попит точно був.

Але виявилося, що перша наша спроба припала на приїзд Папи Римського. Ми отримали місце біля іподрому й готували хот-доги і канапки. Але коли приїхали автобуси з паломниками з Польщі, ми зрозуміли, що прорахувалися: поляки вийшли з величезними контейнерами власної їжі – з котлетами, гречкою, рисом, картоплею. Усі проходили повз нас. І товариш згожом каже: «Ходи, щось покажу». І заводить мене в такий величезний військовий намет. І там було десь 10 тисяч пляшок Кока-Коли. Я кажу: «Чого ти мене сюди привів?». А він каже: «Розумієш, ми ж ту воду взяли під виплату, а Кока-Кола так не дає. Уяви собі, на які гроші вона попала».

Згодом у 2008-му ми з тим самим товаришем відкрили заклад на Дудаєва. Спершу хотіли назвати просто «Пивна Редакція». Але на тому місці з 1992 року працював паб «Фест» – названий на честь власника. Ми орендували приміщення в тих, хто викупив бізнес, але документи настільки довго тягнули, що врешті ми були змушені купити приміщення вже з дозволами. У 2008 році отримати всі папери було дуже складно: податкова, міськрада – всі щось вимагали, перевіряли. Зараз з цим набагато простіше.

І так з’явилося це місце. Хоча всі ці історії – про Банаха, Лема, про Львів загалом – прийшли до мене значно пізніше. Тоді я ще тільки починав цікавитись міською історією і пивною культурою.

Ми тоді мали просте правило: якщо в нас закінчувалося пиво або його бракувало гостям, ми бігали в крамницю «Роман», купували там пляшки й продавали їх без націнки – просто щоб люди мали пиво. У нас була філософія домашнього пабу: сюди можна прийти хоч у капцях, усі всіх знають, атмосфера тепла й своя. З цього, власне, все і почалося.

Але правда в тому, що паб – це дуже виснажлива справа. Особливо в наших умовах, коли персонал часто змінюється. Якщо хочеш зберегти атмосферу, створювати спільноту, ти не можеш безкінечно піднімати ціни, щоб заробляти більше. Доводиться працювати постійно самому. Пізніше, коли я вже серйозно занурився в ресторанний бізнес, один київський ресторатор, Ігор Сатунон, сказав мені фразу, яку я запам’ятав назавжди:

«Ресторанний бізнес – це пункт здачі крові: підключився, здаєш трохи себе – і система живе».

І це правда. Якщо власник на тиждень їде у відпустку, заклад усе одно просідає. Якими б класними не були працівники, тієї енергії, яку дає власник, вони не замінять.

Є, звісно, інші формати – стандартизовані мережі, наприклад, «Львівські круасани». Франшиза працює за чіткими правилами, і це зовсім інший бізнес. Але паб чи кав’ярня – це заклад, у який треба вкладати душу. Це те саме образне «здавання крові».

Ще про Дудаєва. Тут зараз є паб «Кантона», куди я іноді заходжу. Там, правда, не пускають у кепці «Ліверпуля», бо вони за «Манчестер». Насправді, якщо вже зайшов – то можна сідати. Я їх дуже поважаю: по суті, вони – наші духовні наступники, справжній паб із характером. Велика частина нашої колишньої аудиторії перейшла саме до них.

Я вийшов із того бізнесу через три роки – приблизно наприкінці 2011. Мій напарник залишився, працював ще до 2015 року. Але після Майдану їм стало дуже важко. Локація була непроста – за кутом, ще й поруч із райвідділом.

Було багато веселих історій. Наприклад, у перший тиждень нашої роботи прийшли одесити – хлопець із дівчиною. Згодом з’ясувалося, що вони вживали якісь галюциногенні гриби. Хлопець раптом почав питати: «А що буде, якщо я ці гальби об стіл порозбиваю?» Бармен спробував його вивести, бо той уже не контролював себе. У результаті хлопець розбив гальбу об голову барменові. А мені лишився слід над носом.

У нас у пабі був раритетний телефон Ericsson 1895 року. Його обірвала та сама дівчина, яка прийшла разом із тим хлопцем. Вона методично стукала мене металевою трубкою по носі – сил у неї було небагато, але настирливості вистачало. А він кричав: «Мой папа полковник СБУ!». І найвеселіше: райвідділ був за сто метрів, але поліція їхала до нас 45 хвилин.

Зате через три тижні, коли у нас люди затримались до 23:02 і хтось поскаржився на шум – за 30 секунд прибігли двоє хлопців у шкіряних куртках. «Хлопці, треба ділитися. Ви порушуєте», – казала наша рідна міліція. Такі були часи.

Я бачу зараз вивіску Big Burger і зразу згадую ті релікти початку 2000-х. Хот-доги, саморобні ятки – такі заклади з часом зникають, адже часи змінюються. Ти шкодуєш, сумуєш – які в тебе емоції?

Як не дивно – не шкодую. Навіть за тим закладом, де я пропрацював три роки. Із трьох років я приблизно 300 днів відстояв за барною стійкою повну зміну – просто тому, що не вистачало грошей на зарплати барменам. Але все одно не шкодую.

Показовий момент: через вісім років після закриття, у 2023 році, ми відновили сторінку пабу у Facebook і організували зустріч, щоб зібрати донати для нашого бармена, який тоді служив у 125-й бригаді. І прийшло близько 50 наших колишніх постійних гостей. Це означає, що заклад справді мав спільноту.

Про більшість інших закладів я не шкодую. Дуже часто я бачив їхню «внутрішню кухню», бо приходив туди вже як консультант для рестораторів. І бачив, як усе трималося «на соплях». Так було у 90-х і 2000-х: люди десь побачили цікавий формат, надихнулися, повернулися додому, взяли кредит або позичили гроші – і відкривали свій «європейський паб». Але реалії були іншими.

Коли ми запускали свій бізнес, ми теж думали, що готові. Я мав великий журналістський досвід – здавалося, що з маркетингом розберуся. Але маркетинг і журналістика – це зовсім різні речі. Мій напарник мав бізнес із ремонту комп’ютерів і об’їздив 80 зі 100 найкращих пабів Європи як гість – йому теж здавалося, що він «розуміє» паби. Насправді це так не працює.

Коли ми складали бізнес-план, він казав: «Та давай дрібниці – серветки, гвинтики, якісь дрібні ремонти – не рахувати». А потім виявилося, що при бюджеті 22 тисячі ті «дрібниці» набігли на 2,5 тисячі – а це більш ніж 10% бюджету. Це трапляється практично з усіма, хто заходить у бізнес без досвіду.

Недавно ми з Дарʼєю Анцибор записували подкаст і пішли в кілька закладів, що лишилися з 90-х. І я згадав свої перші місця, в які ходив студентом. Потім я бачив, як вони працювали зсередини. Спілкувався з барменами, які мали досвід у «Баварії», у «Нектарі», в інших культових локаціях. Це були місця, де можна було зустріти Неборака, Андруховича, Покальчука, Винничука – усіх, кого тоді поважали.

Але за фасадом усе було інакше. Наприклад, у барі на Рогатинців під стійкою стояв порошок «Лотос М». Його підсипали в пиво, щоб воно сильніше пінилося. Таким чином бармен міг зробити з 6 літрів – 7. Кожен «сьомий» літр ішов йому в кишеню. Отакий був «розводняк». І це – реалії того часу.

Але є й позитив. У «Пузатої хати» збереглася металева ковка, яка колись була у Залевського. Якщо подивитися старі фото, видно, що саме така ковка висіла у легендарній цукерні. Якимось дивом її не знищили у радянські часи й не здали на метал.

Залевський був супермодним брендом у тодішній Польщі. Навіть без історії Лема сам факт:

перший у світі торт, який перевозили літаком, – це торт із цукерні Залевського. Його доставили зі Львова до Варшави. Це задокументовано. Так само, як і перша в історії горілка, експортована літаком, – горілка Бачевських.

«Залевський» був абсолютно хайповим місцем свого часу. Якби існував сьогодні – його відео були б у кожному тіктоці. Там вміли робити подачу, маркетинг і створювати моду.

Ми поговорили, яким був Львів гастрономічний у ті часи. Місто змінилося кардинально. Тому якщо попросити тебе назвати трьох людей, які відіграли ключову роль у трансформації ресторанної культури Львова – кого би ти назвав?

Однозначно Марк Зархін. І це визнають не лише у Львові. У 2016 році, коли вручали першу в історії премію «Пальмова гілка» ресторанного бізнесу за внесок у галузь, саме Марк отримав її першим.

Організатори сказали тоді чудову фразу: «У ресторанного бізнесу України багато батьків, але один дідо – Марк Зархін». Бо на той момент більшість людей, які відкривали свої заклади, отримали перший досвід менеджерства саме в «Челентано».

Якщо брати не Львів, а вплив на всю країну – то це київський ресторатор Ігор Сухомлин. Він проводив у Львові рестопрактики й рестокемпи. І це справді змінило правила гри. Я пам’ятаю 2008 рік: були Марк, був Вадо Арзуманян, були Іонови, «Вероніка» й «Амадеус». Але простому початківцю, як я тоді, було незрозуміло, як до них підійти. Хоч я й журналіст, який брав інтерв’ю в міністрів, депутатів, послів, але просити про допомогу як ресторатор я не наважувався.

А коли в 2012–2013 роках з Києва почали приходити рестопрактики, ринок повністю змінився. Змінилися підходи, стандарти, спосіб комунікації між рестораторами. Ресторанний ринок 2008 року та сьогодні – це дві різні речі.

У чому різниця між 2008 роком і сьогодні? У 2008-му всі вважали одне одного суперниками: «Ти прийшов вкрасти мій рецепт, забрати мого працівника, переманити клієнта». Так тоді сприймали будь-який контакт.

Зараз усе інакше. Дуже багато людей самі приходять і кажуть: «Слухай, хочу з тобою порадитися», або «Давай зробимо щось разом». Це стало нормою.

У мене навіть був свіжий приклад: ми з Євгеном Клопотенком – мабуть, вважаємось найбільшими хейтерами одне одного – а все одно зробили спільний десерт «Каринська». Але зараз це радше правило, ніж виняток: у Харкові, Києві, Львові люди, які могли би конкурувати або шкодити одне одному, навпаки – допомагають.

Єдине, що трохи погіршило ситуацію у 2023 році – це наплив підприємців зі сходу та півдня, які не мали досвіду в ресторанному бізнесі. Їм казали київські консультанти: «Їдьте до Львова, тут що не відкриєш – усе запрацює». Але це не так. У 23–24 роках до Львова хлинуло багато людей, які не розуміли ні міста, ні ринку. Це спричинило хвилю закриттів. З'явилися підприємці, які не знали місцевих правил.

Які це правила?

У Львові правила формувалися роками. Наприклад, десять років тому двоє дуже відомих рестораторів посварилися – один перестав вітатися з іншим, а другий не розумів чому. І аж через три роки вони випадково зустрілися на події міськради, той запитав:

– Чому ти зі мною не спілкуєшся?

А інший відповів:

– Твій директор переманив у мене прибиральницю.

А той каже:

– Та ти б сказав! Я навіть не знав.

У 2008–2009 роках сформували неписане правило: не переманювати людей одне в одного. Якщо хочеш запросити працівника – попередь власника, або зачекай, поки людина сама звільниться. Це було питання етики й поваги.

Тому коли у 2023-му у Львів почали заходити нові люди, які цього не знали, виникли хаотичні ситуації. Наприклад: на тихій вулиці стоїть один ресторан, який 10 років обслуговує район. І раптом поруч відкриваються два нові заклади невідомого походження, ставлять зарплати на 20% вищі, ціни – на 20% нижчі, переманюють частину персоналу, забирають частину гостей.

Потім через пів року виявляється, що вони не порахували економіку – бо в ресторанному бізнесі зараз дуже маленька націнка. Ставити ціни на 20% нижче – означає працювати в нуль або в мінус. У результаті нові ресторани закриваються, а той старий ресторан теж постраждав: працівників забрали, сервіс просів, частина постійних гостей зникла. У підсумку не виграв ніхто.

Це була хвиля хаосу, спричинена війною, панікою та переїздами. Я не звинувачую ні донеччан, ні маріупольців – люди просто рятувалися. Їм здавалося, що у Львові достатньо встромити суху палку в землю – і вона розквітне. Але тут є свої нюанси, свій ґрунт, свої правила.

Ти мусиш знати місто, щоб тут було легко працювати. Ти можеш ідеально підготуватися, розуміти психологію споживача, але не можеш просто відкритися «де-небудь»». Треба розуміти, що люди люблять і куди вони ходять. У Львові є чітке правило 40 метрів: якщо ти на відстані більш ніж 40 метрів від основного потоку – тебе вже не бачать. Тому якщо ти десь у глибині, ти мусиш бути чимось унікальним.

Наприклад, «Китайський Привіт». Вони можуть дозволити собі бути у тихому місці, бо мають яскраву концепцію і зіркового засновника.

Ти згадав Зархіна, Сухомлина. А кого ще назвеш з львівських?

Думаю, Вардкес теж. Він дуже підняв планку. Він перфекціоніст – інколи ображається, але робить суперякісний продукт. Через нього планка в місті росте. Те, що вони роблять у «Бабо Гарденс» – дуже сильна річ. І молоді команди тягнуться.

Але якщо говорити про Львів у 2008, початок 2000-х, то ми всі орієнтувалися в першу чергу на Марка Зархіна та Вадо Арзуманяна.

Іонов – це інша історія. У них лише три заклади за 12 років, і вони були орієнтовані на одну вузьку аудиторію: VIP, luxury, exclusive. Це не могло створити школу чи великий вплив – просто тому, що споживача такого типу у Львові завжди було небагато. Преміальні заклади почали затухати ще після першого Майдану, а після другого – взагалі зникати. І, якщо чесно, це добре.

Мені подобалося, що коли я повернувся в ресторанний бізнес у 2013-му (бо в 2011-му я втомився і вийшов), я побачив зовсім інший рух: заклади для чиновників, «ментів», прокурорів зникали, а зростав туристичний ринок. Хтось згодом почав критикувати «туристизацію», але я вважаю, що ресторанний ринок для туристів набагато здоровіший за ринок для корупціонерів.

До речі, Марк Зархін в одному з інтерв’ю згадував, що перший «Челентано» прогорів. Там була специфічна публіка – «менти», бандити – й інші просто боялися туди ходити. Довелося все закрити й перезапустити з нуля.

Згодом пішло перепрофілювання: ми відкривалися з пабом, потім з’явився «Корзо», «Лінивий Пес», «Христофор». Потім «Човен» – взагалі крутий проєкт, який підняв культуру на новий рівень. Тарас із «Човна» зробив великий прорив у темі крафтового пива.

Тепер щодо «Китайського Привіту». Це якраз випадок, коли людина не зі Львова – блогер Кацурін – але він реально вивчав місто. Приїжджав як блогер, досліджував, що працює. І відкрив саме китайську кухню – не галицьку. Чому? Бо побачив нішу, зрозумів попит і зробив сучасний, стильний продукт.

Почалося все зі скандалу з отруєнням – і далі понеслося.

Як тобі цей кейс як ресторанному професіоналу, маркетологу, ресторатору? Які емоції викликає сам цей заклад? Чи ти вже тут був і пробував щось?

Чесно кажучи, у Львові в цьому закладі я ще не був. Був кілька разів у київському, тому не поспішав одразу йти сюди. Зазвичай я відвідую нові формати двічі: у перші дні та через місяць. Бо перші дні – це завжди арамагедон. Я ще не бачив жодного відкриття, де б усе було вчасно, чітко та бездоганно. Хіба що коли заклад планували відкрити у 2022-му, а відкрили у 2024-му – тоді встигають все.

Але коли відкриття йде плюс-мінус по плану, дедлайни майже завжди зсуваються. І єдине, що мені не сподобалося у цій ситуації – що вони не посунули дату відкриття. У Львові ми цього не боїмося. Якщо щось не готове – медичні книжки, документи, обладнання – краще перенести. Бо перевірки ніхто не відміняв. Та й навіщо себе підставляти?

У їхньому випадку, очевидно, був великий технологічний провал. Я не спеціаліст з сінгапурських чізкейків, але я працюю з багатьма технологами та кондитерами, і ми це обговорювали. Я передивився всі рецепти сінгапурського чізкейку – не існує жодного варіанту, який би не випікався в духовці. Тобто те, що вони подали – був чийсь експеримент, який не відповідав правилам безпеки і не мав бути затвердженим узагалі. Це наслідок поспіху.

Що мені подобається у Львові – ми завжди готові переносити відкриття. Більше того, я вже років п’ять чи шість раджу всім відмовитися від гучних відкриттів. Ми зараз працюємо так: між реальним запуском і офіційним оголошенням даємо собі 1–2 тижні тихої катки.

Спочатку запрошуємо закриту групу людей – друзів, знайомих, професіоналів, які чесно скажуть, що не так. Людей, які, умовно кажучи, вміють їсти чізкейки. Ті, хто скажуть: «Хлопці, оце пальником не треба», або «Ні, я такого не їстиму – це має бути з духовки».

Це не гарантує ідеалу, але захищає від того, що помилки одразу опиняться в санстанції, Google, Facebook чи TikTok. Спочатку ми їх отримаємо самі і виправимо.

У мене були кейси, коли навіть у дуже досвідченій команді траплялися казуси. Наприклад, у закладі, де був крутий дизайнер, два консультанти (включно зі мною), досвідчені власники й керуючий – важкі чавунні двері закріпили неправильною стороною.

А це критично. Бо що відбувається? В пивному закладі людина стає в чергу до туалету – і за секунду за нею стає ще п’ятеро. А ручка дверей – з іншого боку.

А мало що дратує більше, ніж людина в пивному закладі, яка терміново хоче потрапити в туалет і не може відчинити двері.

І добре, що тоді ми мали п’ять днів, аби перевісити ті двері, замінити конструкцію й усе переробити. Але уяви, якби це сталося під час хайпового відкриття, коли приходить не 40 людей, яких ти сам запросив і які розуміють контекст, а 300 випадкових гостей. У час TikTok будь-яка дрібниця миттєво стає інформаційним приводом.

Тому я й раджу не робити хайпу. Від таких ситуацій не застрахований ніхто – ні Джеймі Олівер, ні Гордон Рамзі, ні Гусовський. Це трапляється навіть у великих мережах.

Марк Зархін колись розповідав мені, як їздив «розрулювати» ситуацію в «Челентано» в Миколаєві, коли там теж сталося масове отруєння. І питання навіть не у технології – це майже завжди людський фактор. Працівник міг вийти на роботу з температурою, але промовчати, бо хоче дозаробити тижневу зарплату.

А буває, як із київським Honey. В них рівень контролю якості – один із найкращих у країні. Це бренд, який я дуже поважаю. Але навіть у них постачальник яєць, які зазвичай привозяться стерилізованими, один раз привіз партію, що не відповідала вимогам. Вони покладалися на перевірену схему, яка працювала роками – і все одно промахнулися.

Щодо «Китайського Привіту» – їхня антикризова комунікація була, як на мене, дуже адекватною. Вони реагували оперативно й зрозуміло. Михайло та його піар-команда максимально правильно відпрацювали ситуацію. Я не бачив жодної історії, де б хтось скаржився, що їм не допомогли з лікуванням або не відреагували.

І це контрастує з іншими випадками у минулому, коли ресторани намагалися щось замовчати, «порішати» тихо, заплатити людям, або – ще гірше – газлайтили постраждалих. На щастя, навіть ті заклади давно змінили політику й тепер діють коректніше.

Чи існує «життєвий цикл» ресторану? Чи є якийсь термін, після якого концепція має «померти»?

Я вважаю, що це трохи вигадане поняття. Колись Худо чи Назарук [співвласники Холдинг емоцій «!FEST» – ред.] казали, що концепція живе п’ять років. Але в них самих є заклади, що живуть три місяці, а є ті, що тримаються вже по 15 років. Це дуже залежить від формату.

П’ятирічний цикл справджується хіба що для туристичних концепцій. До 2020 року наш ринок був переважно орієнтований на українського туриста. А туристи не хочуть повертатися у той самий заклад двічі. Тому такі формати вигорають.

Це як аграрний цикл: поле випалили – і врожаю вже не буде.

Але з 2016–2017 року запит різко змінився. З’явилися заклади не для туристів, а для львів’ян – і для нового креативного класу: айтівців, маркетологів, медійників. Ми почали рухати ринок у цьому напрямку. І такі заклади вже розраховувалися як живучі: на 10–12–15 років, з перспективою стати мережею.

Окупність ми все одно рахували на 3–5 років. Але були впевнені, що жити вони будуть значно довше.

Все змінилося у 2020 році. Спочатку ковід, потім повномасштабне вторгнення – і стало зрозуміло, що планувати навіть на п’ять років уперед уже надто далеко.

Зараз навпаки – часто хочеться концепцій, які «відбиваються» за рік. І досягається це тим, що ми практично перестали вкладати великі гроші в стіни.

Ще 10–15 років тому – уяви 2015 рік – у Львові вкладали шалені ресурси в інтер’єри. Інтер’єр мав бути ефектним, вражаючим: «Криївка», «Бачевських», «Голодний Микола», заклади Вадо, той самий «Бабо Гарденс», який планувався ще до повномасштабної. Картини Костирка, Равського, десятки робіт – це була норма.

А зараз усе інакше. Стіна стала функцією. Ми вкладаємо в техніку, в обладнання, в меблі замість декору. У те, що можна буде перенести у нове приміщення.

Є навіть такий стереотип, особливо в киян: львівська кав’ярня – це старі пляшки, кусок бруківки, дві лавки, польський постер, мінімальний ремонт і вже кав’ярня в кам’яниці.

Такі формати були – у 2000–2008 роках. «Золотий дукат», «Дзиґа» – там теж не було неймовірно дорогих меблів. Але з часом усе стало пишнішим, бо різко підріс туристичний ринок, а з ним і запит на різні формати. Паралельно виросла й економіка міста: з’явилося більше львів’ян, які могли собі дозволити ходити в ресторани частіше.

Наприклад, чому ми в 2008-му змогли відкрити паб за 22 тисячі доларів? Бо меблі або знаходили самі, або купували там, де ремонтували довоєнні меблі. Деякі з наших крісел були ще часів Першої світової – просто відреставровані. Це було і красиво, і давало відчуття соціального внеску: гроші за реставрацію йшли на потреби притулку для безхатьків.

Паралельно були речі, які не окуповувались взагалі. Наприклад, у мене була колекція попільничок – наймолодша була з 1932, а найстарша, «Мальборо», 1919 року. У перші три тижні роботи вони всі просто зникли – їх крали гості. Це класична помилка початківця: купити дорогі антикварні попільнички, які гості винесуть за вечір.

А зараз усе знову повертається до простоти. Декому потрібні дорогі меблі – але це краще, ніж дорогі розмальовані стіни. Меблі можна винести й перевезти. Є склади, де ресторатори лишають меблі, а інші потім купують. Франшизи взагалі часто викуповують меблі назад за 70–75% вартості. І це – частина нової екосистеми.

Серед рестораторів працюють десятки спільних чатів у Viber, Telegram, WhatsApp. Там пишуть:

– «На Кривій Липі сьогодні ходять податківці – будьте обережні».

– «Оцей працівник краде – не беріть».

– «Надаємо меблі зі складу».

– «Продаємо кондитерську вітрину – перепрофільовуємось».

Це працює значно ефективніше, ніж «війни» 2000-х, коли всі всіх підозрювали.

А щодо концептів – зараз ми все більше думаємо як поєднати певну кухню з певною ідеєю. Наприклад: якої піци досі нема у Львові? Римської – тонкої, пласкої, довгої, яку ріжуть на шматочки. Це вже зовсім інший підхід.

Якщо вже говорити про співвідношення історії, фльору, атмосфери навколо бренду – так, цей «легендарний шар» дуже важливий. На цьому трималися і «Бачевських», і багато хітів «Фесту». Спочатку це взагалі були легенди про Львів, історії, які розросталися навколо ресторану, і кухня, яка підсилювала цей наратив. Чи є тут якась пропорція? Чи це два крила, які мають працювати одночасно? Насправді це дуже залежить від локації і року відкриття.

Наприклад, коли ми паралельно працювали над «Голодним Миколою» (2014) і «Бачевськими» (2015), різниця була колосальною. «Бачевський» – це Шевська, центр, величезний потік туристів. Ми завжди розраховували, що там буде 60% львів’ян, решта – туристи.

«Голодний Микола» – зовсім інша історія. Ми орієнтувалися на 80–90%, а то й 100% львів’ян. Відповідно змінювалося співвідношення: в одному випадку фльор і атмосфера могли бути сильнішими, в іншому – кухня мала бути основою.

Якщо брати 2018–2019 роки, концепції загалом лишалися концептуальними, але їжа ставала центром, головним локомотивом.

Коли ми робили, наприклад, «Чотири Чебуреки. Prosecco Bar» – це був концептуальний заклад, але концепція будувалась навколо продукту, навколо специфіки їжі і незвичного поєднання.

Та сама історія з «Холдингом емоцій “!Фест”»: вони вийшли з легенд і історій, але на певному етапі вийшли на «Реберню», де локомотивом уже була їжа, а історія працювала поруч, як підтримка. Навіть «П’яна вишня» – це про продукт, монопродукцію.

Щодалі, тим їжа важливіша. Справді, зараз у мене немає жодного концепту, де їжа не була б головним двигуном.

Останній випадок, коли історія була рівноцінна до їжі, – це взагалі не Львів, а Хмельницький. У 2020 році ми відкривали «Цукерню Потоцьких». Там споживач прямо вимагав: «Дайте нам історію».

Тому ми побудували зовсім інше: не просто зробили хороший ресторан, а відновили історію міста і повернули Кам’янцю статус солодкої столиці.

Пам’ятаю, я був у Кам’янці-Подільському на день народження, бо там народився, і зайшов у новий ресторан із історією навколо королеви Бони. Було смачно, добре запаковано, кухня – супер. Але це теж була робота з потребою.

Це теж мій концепт. Починали ми у 2021 році з дуже простого дослідження: що потрібно саме тут? І з’ясували, що в цій локації кам’янчани – це сімейна аудиторія. Їм потрібна італійська кухня, тісто, піца, паста. Ми орієнтувались на місцевих, але враховували, що туристів ігнорувати не можна – це центр старого міста. Але туристи є лише з квітня до початку жовтня.

Тому стабільність дають місцеві. Так само, як у Львові: стабільність тримається на львів'янах. Тому ми поєднали місцеву подільську кухню з італійською. Вареники – під італійським соусом. А вже потім знайшлася і королева Бона – ідеальний місток між стравою та легендою.

В книжці про неї окремий розділ, бо вона справді дуже вплинула на розвиток української кухні в XVI столітті. Найсмішніше, що вона хотіла реформувати кухню польську, але поляки її реформи не прийняли. А от українська аристократія – навпаки. Тому князі Острозькі запозичили дуже багато і мали найрозкішнішу кухню Речі Посполитої.

Це все – містки між їжею та історією. Але основне: страва завжди головна.

По факту я працюю з потребами сучасних людей у конкретному місці й часі – тут і зараз. Коли ми шукали «несподіваний львівський фуд», ідея не була в протиставленні Криму чи кримськотатарській традиції. Ми взяли локальний вимір: базарні, брюховицькі чебуреки – радянська спадщина, яку хотіли переосмислити. Тобто наш підхід був радше антисовок.

Ми від самого початку орієнтувалися не на туристів, а на львів’ян. У мене є презентація для партнерки Тетяни з портретами клієнтів: 25-річний фрілансер із ноутбуком, що працює в хіпстерській кав’ярні, потім іде щось перекусити, а ввечері може повернутися туди ж випити легкий напій – без «набухатися». Ми говорили про молодих людей інтелектуальної праці, які «окупували» центр, і про іншу категорію – чесних, світлих чиновників. Ми хотіли зробити заклад, де всі ці люди можуть їсти чебуреки.

Ми провели польові дослідження з типажами: молоді чиновники (ті, що на велосипедах, а не на Range Rover), фрілансери, студенти старших курсів. Їздили з ними по області, тестували заклади й дивилися на реакції: як недоїдають, як бережуть підшлункову. Я, на жаль, доїдав – і два тижні лежав. Зате стало ясно: треба інший продукт.

Ми ніколи не позиціонували свої чебуреки як кримськотатарську страву, бо повністю змінили технологію. Ключова вимога була така: шеф має зробити тісто, яке вбирає утричі менше олії. Два місяці він працював над іншим типом тіста – нетрадиційним. Тому ми завжди казали: це львівський чебурек, перевинайдений тут. Ми з повагою згадували, що форма походить із Криму, але наголошували: це інша страва.

Ми експериментували з начинками – наприклад, із креветками. На старті пробували поєднання яловичини і свинини, але не ввели цього – я переконав команду відмовитись.

Це нормальний шлях еволюції продуктів. Є «Бруклінська», «Чикаго», «Детройтська» піци – неаполітанець не скаже, що це його піца «як у мами», але ніхто й не називає їх традиційною італійською. Так само й ми: ніколи не казали, що це традиційний чебурек.

Чому виникають сварки? Бо часто те, що називають «традиційним», насправді – страви від бідності, компроміси часу. Через це я не раз дискутував і з відомими кухарями, і з місцевими господинями у фейсбук-спільнотах. Я взагалі «за» попередню комунікацію: краще проговорити наперед. Перед виходом книжки я поговорив, по суті, з усіма, хто міг би її розкритикувати: десь врахував, десь ні – але всі знали, що їхню думку почуто.

І для прикладу: той самий сирник із картоплею – він реально є в книжці Дарії Цвек.

Але проблема в чому: Дарія Цвек жила в умовах Радянського Союзу, у реальності недоступності багатьох продуктів. Звідси й поява маргарину замість масла, інші замінники – усе це страви «від біди». Вона жила в місті й не мала доступу до великої кількості інгредієнтів у різні періоди.

А сучасні кулінарні зірки? Частина сприймає її рецепти буквально: «В Дарії так написано – так і зроблю». І це, по-своєму, зрозуміло. Але є інший підхід. Наприклад, Маріана Душар, яка десятиліттями досліджує гастрономію, пройшла Фулбрайта у США і дуже добре розуміє світові практики переосмислення колоніальної спадщини. Страви теж відображають наслідки колоніальної політики.

У новому виданні Дарії Цвек від «Видавництва Старого Лева» Маріана зробила величезну роботу: подала рецепти як у Цвек, а поруч – як вони могли би виглядати, якби авторка жила не в СРСР, а, умовно, в країні ЄС з доступом до якісних продуктів.

У нас навіть була така історія: історик Ігор Лильо пояснював, чому заборонили Ольгу Франко. Бо друкувати Івана Франка дозволяли, а Ольгу – ні. Її книжки були «антирадянщиною». На одній з подій ми запропонували: «Уткніть пальцем у будь-яку сторінку». Хтось ткнув – і рецепт починався зі слів: «Общипайте паву». Це в 1959 році? Для радянської цензури – чистий буржуазний нонсенс. Тому її не друкували.

Дарія Цвек зробила величезну справу – зберегла хоча б щось, пішовши на вимушений компроміс. Ми ще встигли відновити й перевидати частину книжок Франко. А якби СРСР тривав ще 30 років, можливо, ми б мали лише своїх «Дарій Цвек», а «Ольги Франко» просто не дожили б – як сталося в Ірландії. Вони відновлюють кухню з колоніальних уламків.

Є й інші подібні конфлікти, наприклад, індійське питання про те, чи існує індійський чай. Адже британці завойовували Індію саме для того, щоби перевести чай із Китаю та змусити індусів вирощувати його. Для когось це – джерело бюджету, для інших – наслідок колоніального насилля.

Ми вже дійшли до останньої точки нашої сьогоднішньої прогулянки – будинку, де мешкав Станіслав Лем, всесвітньо відомий письменник-фантаст. Ми почали з Академічної, від пам’ятника Грушевському, з літературно-кулінарних історій, а тепер стоїмо біля дому Лема. Це твій улюблений львівський письменник? Чи один з?

Думаю, один із улюблених письменників, але точно улюблений «літературний персонаж». Чому? Тому що у «Високому замку» він залишив стільки спогадів про їжу, що ми отримуємо дуже точну картину того, як і що смакувало у Львові. Він описує смак, деталі, відчуття.

Він згадує крамницю фісташкового морозива, де вони з братом змагалися, хто з’їсть більше. Описує, як воно тануло, як «пляскало по щоках». Тут поруч, на теперішній вулиці генерала Григоренка, згадує крамницю Оренштейна – як на сонці виблискували трилітрові банки вишневого компоту, які величезні там були вишні.

Він описує, де була халва, де була кондитерська, дівчину з солодкими й солоними прецлями перед університетом. Читаючи його, ти можеш буквально скласти маршрут – крок за кроком – по двох проспектах, по всьому центру.

Я дуже люблю Лема за те, що, читаючи його, можна зрозуміти, яким був смак Львова 1930-х років. Ярослав Лем постає виглядає як доволі космополітичний «чувак», який ніби єврей, але який вирішив, що він поляк, проте нормально ставився до українців. Він цілком нормально описує і українську їжу, і єврейську, і німецьку. Для нього була важливою локальна ідентичність, що закарбована в цитаті: «Я львів'янин і львів'янином залишуся до смерті».