Заклад належить відомому київському ресторатору Міші Кацуріну

У ресторані «Китайський Привіт» у центрі Львова отруїлося 12 відвідувачів, а також його власник Міша Кацурін. Про це сам ресторатор повідомив на сторінці в інстаграмі 16 липня.

Ресторан «Китайський Привіт» на вул. Вороного, 3 відкрився лише 13 липня та спричинив ажіотаж серед відвідувачів. Це заклад мережі відомого київського ресторатора та фудблогера Міші Кацуріна, який позиціює себе як міське кафе з автентичною їжею східної кухні.

Ресторан "Китайський привіт" на вул. Вороного у Львові зараз зачинений. Фото ZAXID.NET

Уже за два дні після відкриття, у середу, 16 липня, Міша Кацурін повідомив, що він та ще 11 відвідувачів ресторану «Китайський Привіт» у Львові отруїлися. Через перевірку заклад на два дні призупиняє роботу.

«Я отруївся у власному ресторані у Львові. І, на жаль, не тільки я. Станом на зараз, 11 гостей повідомили нам про симптоми отруєння. Попередня гіпотеза – яйця і яєчний крем у десертах 14 і 15 липня. Я теж лягаю в інфекційку, бо стан паскудний», – написав Міша Кацурін в інстаграмі.

Він додав, що заклад оплатить рахунки всім відвідувачам, які отруїлися, та закликав усіх, хто має симптоми отруєння, звертатися до адміністрації закладу. На час закриття заклад перевірятимуть працівники Держпродспоживслужби та обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді також. Всі інші належні законом перевірки звісно пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які наразі є в ресторані, незалежно від результатів перевірки. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому», – додав власник закладу.

Як повідомив ZAXID.NET в. о. завідувача 7-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Михайло Когут, у віділенні з симптомами гострої кишкової інфекції наразі перебуває восьмеро хворих. Четверо звернулись до лікарів у вівторок, 15 липня, а ще четверо – наступного дня. Дітей серед хворих немає.

«Пацієнти скаржилися на нудоту, блювоту, діарею, біль у животі і підвищену температуру тіла. Попередньо їм встановили діагноз – гостра кишкова інфекція. Результати досліджень будуть згодом, але є підозра на сальмонельоз», – розповів Михайло Когут.

Медичний директор інфекційної лікарні Андрій Орфін уточнив, що станом на зараз у лікарні є 12 хворих. Ще четверо хворих лежить у 5-му відділенні лікарні. Є підозра, що хворі отруїлися десертом, але точну причину встановлять після отримання результатів досліджень.

Додамо, що Міша Кацурін займається ресторанною справою близько 10 років. Йому належить низка закладів тематичної кухні, серед яких «Китайський Привіт», «В’єтнамський Привіт», «Тайський Привіт» та «Японський Привіт».

Як фудблогер разом з Антоном Птушкіним він побував у різних країнах світу, демонструючи у відеоблогах місцеву кухню. Після повномасштабного вторгнення він знімає відеоблоги про українські міста та місцеві заклади.