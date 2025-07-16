Ресторан «Китайський Привіт» офіційно відкрився 13 липня

Поліція Львова розпочала розслідування через масове отруєння людей у ресторані «Китайський Привіт». Наразі до лікарні госпіталізували 43 людини, з яких троє – діти. Серед потерпілих також власник закладу, фудблогер та київський ресторатор Міша Кацурін.

«Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили публікацію про факт масового отруєння в одному з ресторанів по вулиці Вороного. Станом на 22.00, до медичних закладів із харчовим отруєнням звернулась 43 особи, з них троє дітей. Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактом порушення санітарних правил і норм», – йдеться в повідомленні поліції.

Наразі триває досудове розслідування, поліцейські встановлюють всі обставини події. Винним в отруєнні загрожує штраф, арешт до шести місяців або обмеження волі.

Нагадаємо, що про отруєння у ресторані «Китайський Привіт» 16 липня повідомив його власник Міша Кацурін. Заклад відкрився лише два дні тому, 13 липня, на вулиці Миколи Вороного, 3. Ресторан позиціює себе як міське кафе з автентичною їжею східної кухні.

Кацурін повідомив, що причиною отруєння можуть бути яйця і яєчний крем у десертах 14 і 15 липня. Ресторатор пообіцяв оплатити рахунки всім постраждалим й закликав звертатися до адміністрації закладу. Зараз «Китайський Привіт» перевіряють працівники Держпродспоживслужби та обласного центру контролю та профілактики хвороб.

«Чекаємо на результати. Повідомимо їх кожному постраждалому і громаді також. Всі інші перевірки пройдемо теж. Утилізуємо всі продукти, які є в ресторані, попри результати перевірки. Ми зробимо все для того, щоб допомогти кожному, хто отруївся, зробимо усе, щоб унеможливити подібне в майбутньому», – сказав власник закладу.

Виконувач обов'язків завідувача 7-го відділення Львівської обласної інфекційної лікарні Михайло Когут у коментарі ZAXID.NET розповів, що постраждалих госпіталізували з симптомами гострої кишкової інфекції. Люди скаржилися на нудоту, блювоту, діарею, біль у животі та підвищену температуру тіла.

«Результати досліджень будуть згодом, але є підозра на сальмонельоз», – розповів Михайло Когут.

Додамо, що Міша Кацурін впродовж десяти років займається ресторанною справою. Він є власником мережі закладів тематичної кухні, серед яких «Китайський Привіт», «В’єтнамський Привіт», «Тайський Привіт» та «Японський Привіт». Також Кацурін відомий як фудблогер.