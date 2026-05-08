Вирок може бути оскаржений у касації

Вищий антикорупційний суд визнав колишнього інспектора Закарпатської митниці Олександра Дутка винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, і призначив йому 2 роки позбавлення волі.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі у п’ятницю, 8 травня, йдеться про резонансну справу незаконного ввезення в Україну великої партії мобільних телефонів та техніки через пункт пропуску «Лужанка».

У 2022 році через митний пост до України заїхав мікроавтобус Mercedes Sprinter, заповнений дорогою електронікою – мобільними телефонами, планшетами, смартгодинниками та іншою технікою. Загалом, в авто перевозили понад 2,8 тис. одиниць товару.

На угорській стороні вартість вантажу задекларували у понад 2,4 млн доларів (майже 87 млн грн). Однак при в’їзді в Україну водій обрав «зелений коридор», заявивши, що не перевозить товарів, які потрібно декларувати.

«Митний контроль фактично не був проведений належним чином. Через це техніка безперешкодно потрапила на територію України без декларування та без сплати митних платежів. Держава недоотримала понад 14 млн грн», – зазначили в прокуратурі.

10 червня 2024 року ВАКС виправдав Олександра Дутка у зв’язку з відсутністю в його діях складу злочину.

Закарпатська обласна прокуратура подала апеляцію і Вищий антикорупційний суд задовольнив її, визнавши Олександра Дутка винним у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та призначив йому 2 роки ув’язнення з позбавленням права 2 роки працювати в митних органах.

Окрім того, суд постановив стягнути з обвинуваченого на користь держави 14 млн грн збитків.

Після оголошення вироку колишнього митника взяли під варту прямо в залі суду. Вирок може бути оскаржений у касаційному порядку до Верховного Суду.