Обвинувачений сказав, що 300 доларів – це був борг за ремонт автомобіля

Ужгородський міськрайонний суд виправдав експосадовця управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у Закарпатській області Олександра Цюняка, звинуваченого у вимаганні хабаря за сприяння у контрабанді телефонів.

Як йдеться у вироку суду від 17 березня, у 2017 році знайомий посадовця, який теж працював у правоохоронних органах, попросив допомоги у безперешкодному ввезенні зі Словаччини 40 телефонів Samsung. 11 та 13 квітня 2017 року Volkswagen Caddy без перевірки багажу двічі перетинав пункт пропуску «Ужгород», на якому в той час був присутній Олександр Цюняк. 14 квітня 2017 року чиновника фіскальної служби затримали з 300 міченими доларами в центрі Ужгорода.

Під час судового засідання Олександр Цюняк не визнав своєї вини, хоча й підтвердив, що йому пропонували схему безмитного ввезення телефонів на Закарпаття, однак він відмовлявся. А в день, коли його затримали, він зустрічався зі знайомим, щоб повернути йому 300 доларів боргу за ремонт автомобіля.

Суд заслухав колишнього в.о. начальника КПП «Ужгород», який сказав, що кожен автомобіль вони перевіряють тільки візуально, а підстав для ретельної перевірки Volkswagen Caddy під час в’їзду в Україну не було. Водночас підлеглий обвинуваченого розповів суду, що їх підрозділ виконує наглядові функції за дотриманням законодавства працівниками митниці, однак впливати на них вони не можуть.

Також суд ознайомився з протоколами аудіо- та відеоконтролю, в яких зафіксовані слова обвинуваченого, що він не може гарантувати безперешкодне перевезення телефонів. Суд взяв до уваги, що телефони не вилучили після ввезення до України. Водночас записи з моделями та ІМЕІ на картонних коробках з-під телефонів свідчать, що їх завезла «Самсунг електронікс Україна компані», належно задекларувавши.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Василь Бедьо виправдав Олександра Цюняка у зв’язку з недоведеністю кримінального правопорушення, в якому його звинувачували. Вирок можуть оскаржити в апеляції.

За інформацією НАЗК, Олександр Цюняк звільнився з ГУ ДФС у Закарпатській області у 2019 році.