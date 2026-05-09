Соціологи провели опитування до Дня матері

Соціологи групи «Рейтинг» напередодні Дня матері, що відзначається 10 травня, поспілкувалися з українками, які мають дітей. Респондентки розповіли про емоції, які найчастіше відчувають. Результати опитування опублікували у суботу, 9 травня, на сайті «Рейтингу».

Матерів запитали про емоційний стан протягом останнього місяця. 43% із них відповіли, що найчастіше відчувають хвилювання, ще 8% – страх. При цьому найбільше хвилюються мами дітей старшого віку – 46%, тоді як серед жінок, чиїм дітям не виповнилося шести років, таких 29%. 13% опитаних жінок відчувають сум, і лише 5% матерів – радість.

Близько 65% жінок з дітьми розповіли, що не встигають поснідати й пообідати, ще 57% – спокійно повечеряти. Водночас 64% не мають змогу сходити в душ чи помити голову тоді, коли це потрібно. Зокрема, 44% мам не можуть спокійно сходити до туалету.

72% мам дорослих дітей мають змогу відпочити, тоді як серед мам маленьких дітей таку можливість мають лише 35%. Також стабільний відпочинок мають 54-60% мам дітей шкільного віку. Кожна четверта мати дитини дошкільного віку майже ніколи не має можливості перепочити серед дня. Мами, які мають трьох і більше дітей, також поділилися, що рідко мають змогу відпочити.

28% мам дошкільнят майже щодня не висипаються – їхній сон триває не більше чотирьох годин поспіль. Водночас 30% матерів дорослих дітей мають змогу виспатися, а серед мам дітей до 18 років така можливість є лише у 10-15%. Крім того, 40% мам дітей шкільного віку сплять погано, але їхній сон більш тривалий – від п’яти до восьми годин поспіль.

Кожна друга мама не має допомоги протягом дня та вечора, а кожній третій ніхто не допомагає навіть у вихідні.

«Мами малюків, яким ніхто не допомагає з дітьми, значно рідше мають змогу нормально харчуватися і робити щоденні справи, особливо коли йдеться про прості речі, як-от прийом душу чи похід до туалету. Також ті мами, яким ніхто не допомагає, частіше за інших відчувають хвилювання, сум, байдужість і при цьому відчувають менше радості», – зазначають соціологи.

Окремо соціологи зазначили, що майже кожній другій мамі фізично відновитися після пологів вдалося за 1-2 роки. Водночас моральне відновлення відбувалося швидше – до пів року, однак третина жінок відповіла, що їм знадобився для цього рік і більше.

Опитування відбувалося онлайн 7-8 травня 2026 року. У ньому взяли участь 464 жінки різного віку з усіх областей України, окрім окупованих територій.