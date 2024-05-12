Щороку у другу неділю травня українці святкують День матері. Цьогоріч свято припадає на 12 травня. Багато людей діляться у соцмережах спогадами, фотографіями своїх найрідніших, висловлюють їм слова вдячності. Цього дня світлини своїх матерів опублікували й львівські політики.

Міський голова Львова Андрій Садовий оприлюднив фото з мамою на балконі львівської ратуші. «На цьому балконі я приймав президентів, премʼєрів, мерів, чемпіонів, найвпливовіших людей світу та України. Але сьогодні тут особлива, найважливіша гостя – Мама️», – написав мер Львова.

Андрій Садовий з мамою Ольгою Василівною

Голова Львівської військової адміністрації Максим Козицький написав, що для нього мама – це безмежна любов, ласка, краса, гідність, доброта і ніжність.

«Людина, яка навчила мене любити, бо її любов до мене була завжди безмежною. Людина, яка всім своїм життям і важкою працею показала, що означає бути справжньою людиною. Моя найдорожча у світі, саме вона навчила мене, що немає чужого болю, горя, любові і радості!», – такими словами супроводив підбірку фото з мамою очільник області. Також він написав вірш Марійки Підгірянки про маму, який вчив у першому класі.

Максим Козицький та його мама Таміла

Колишній голова ЛОДА, а тепер народний депутат України Олег Синютка закликав подякувати своїм матерям за їхню віру, молитву, турботу та любов.

Олег Синютка з мамою Євгенією Каролівною

Колишній нардеп з Львівщини, а нині – військовослужбовець Збройних сил України Володимир Парасюк написав, що мама – його непохитна стіна: «Мамо, дякую за кожен день і за кожну хвилину життя! Люблю Вас дуже сильно!».

Володимир Парасюк з мамою Оксаною, до якої шанобливо звертається на «ви»

Виконувач обов’язків голови Львівської обласної ради Юрій Холод написав, що, вітаючи сьогодні своїх матерів, маємо обіймати всіх, особливо матерів воїнів.



«Особливо тих, чиїх дітей нема поруч, кого нема кому обійняти. Обіймаймо і дякуймо за життя, за любов, захист і турботу, за науку і молитви за всіх нас. Дякую вам, українські матері! Матері, які народжують, які виховують і підтримують, матері, які моляться і воюють! Нема таких слів і такої міри вдячності, які були б вас достойні! А найважливіше – щастя матерів – то є щастя дітей, тому всі наші побажання вам, наші найрідніші, про головне», – зазначив Юрій Холод.

Юрій Холод і його мама

Президент України Володимир Зеленський, вітаючи всіх українських матерів, опублікував відео з військовослужбовцями, на яких чекають їхні мами.

«Ми любимо та вдячні нашим мамам за їхню важку працю, доброту та надзвичайну мужність у цей складний для нашої країни час. Мами надихають нас і дають сили боротися заради майбутнього наших дітей», – зазначено у дописі президента, яке доповнює відео United24.

До слова, пісня alyona alyona & Jerry Heil на Євробаченні-2024 Teresa & Maria присвячена українським жінкам, які «щоденно проходять тернистий шлях до власного щастя». За словами виконавиць, пісня розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. Вони також презентували соціальне відео на свій трек.