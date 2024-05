Нещодавно alyona alyona & Jerry Heil провели другу репетицію на сцені Євробачення-2024

7 травня на «Мальме-Арена» у шведському місті Мальме відбудеться перший півфінал пісенного конкурсу Євробачення-2024. У ньому під номером 5 виступить і український дует alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.

Про що пісня Teresa & Maria

Пісню починає Jerry Heil, а потім alyona alyona виконує реп-партію. Приспів співачки виконують удвох українською та англійською мовами.

За їхніми словами, пісня розповідає про силу українських жінок, які зіштовхнулися з багатьма випробуваннями під час війни. Зокрема, нещодавно alyona alyona і Jerry Heil презентували соціальне відео на свій трек, у якому можна побачити Тетяну та Людмилу, вчительок зруйнованої від ворожого обстрілу Великокостромської гімназії.

Повний текст пісні та переклад

alyona alyona та Jerry Heil – Teresa & Maria

Джере-джере-джерело пробива собі шлях

Що би, що би не було, світ на її плечах

Мані-мані-манівці – звивисті, скелясті

Але, знай, в твоїй руці твоє власне щастя

Давай, мала, палай

I'm not holy, I'm alive

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

Навіть ще змаля ми шукали шлях

Та життя петля ніби для тих, хто падає

На своїх плечах ще мале дівча

Несе з болю чан і вбача, що то вада є

Знову не така, то надто м'яка

Одяг на кістках, голяка чи то під вінець

Де твоє дитя? Що твоє життя?

Та роки ж летять, і, затям, скоро вже кінець

І хай хтось хоче, аби ми зламались

Хай бува в тобі заряду не по лікоть, а по палець

І хай хтось хова за посмішкою ненависть і заздрість

Коли ти пускаєш в серце гнів добра й любові замість

Але в небі є святі, їх ноги бачили цю землю

Знаєш, твій тернистий шлях саме тому є не даремно

І хай буде дуже страшно й темно і часом нелегко

Та з тобою завжди будуть з неба слідувати предки

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

З нами мама Тереза й Діва Марія

Босі, ніби по лезу, йшли по землі

With us Mama Teresa, Diva Maria

All the divas were born as the human beings

У пісні є лише три рядки англійською мовою: I'm not holy, I'm alive – «Я не свята, я – жива», With us Mama Teresa, Diva Maria, All the divas were born as the human beings – «З нами мама Тереза й Діва Марія, всі діви були народжені як людські створіння».

Нагадаємо, що нещодавно alyona alyona & Jerry Heil провели другу репетицію на сцені Євробачення-2024 та оголосили, що постановницею номеру України стала дворазова номінантка премії «Ґреммі» Таню Муіньо.

68-й Пісенний конкурс Євробачення відбудеться вже наступного тижня у шведському Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть 7 та 9 травня, а фінал конкурсу відбудеться у суботу, 11 травня.