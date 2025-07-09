Яворівський районний суд виніс вироку директору ТОВ «Авераж-Захід» Тарасу Держилу, який організував переправлення ухилянтів за кордон. Суд призначив йому 93,5 тис. грн штрафу.

Як вказано в матеріалах справи, у листопаді 2024 року знайома Тараса Держила вирішив організувати переправлення ухилянтів через держкордон. Зокрема, вона зателефонувала начальнику відділення з персоналу відділу прикордонної служби та повідомила, що має «клієнта», якого необхідно терміново переправити, надіславши йому фото паспорта ухилянта. Загалом свої послуги спільники оцінили в 10 тис. доларів.

Тарас Держило у цій схемі мав бути водієм, який на автомобілі Haval H6 планував перевезти «клієнта» через пункт пропуску Краківець – Корчова. У пункті пропуску ухилянт повідомив, що він «від Тетяни» та не зміг пояснити причину виїзду, тому прикордонник відмовився пропустити його ха кордон.

Тарас Держило уклав із прокурором угоду про визнання вини та зобовʼязався сплатити на ЗСУ 100 тис. грн. Тож Яворівський райсуд визнав його винним у сприянні в незаконному переправленні через держкордон та призначив 93,5 тис. грн штрафу. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.

У матеріалах справи вказано, що Тарас Держило є керуючим ТзОВ «Авераж-Захід», що зареєстроване у Львові.