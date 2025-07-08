Юнак зі Львова намагався незаконно потрапити до Угорщини

У пункті пропуску «Тиса» на Закарпатті прикордонники затримали 19-річного правопорушника зі Львова, який намагався незаконно пробратися з України до Угорщини. Як з'ясувалося, це була його тринадцята спроба незаконного перетину кордону.

Як повідомили у вівторок, 8 липня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, прикордонний наряд, який оглядав вантажівки, помітив невідомого, що пішки прямував в бік Угорщини. Останній не мав при собі жодних документів. Згодом правоохоронці встановили, що затриманий є 19-річним жителем Львова.

«Юнак розповів, що через скрутне матеріальне становище вирішив шукати кращих умов життя у країнах ЄС. Оскільки він не мав законних підстав для виїзду за межі України у період дії воєнного стану, вирішив перетинати кордон самостійно. Він потягом дістався зі Львова до Чопа, пішки дійшов до пункту пропуску, переліз загороджувальний паркан та сподівався непоміченим пробратися до кордону. Ця спроба, як і дванадцять минулих, також виявилася невдалою», – розповіли у ДПСУ.

Під час перевірки прикордонники встановили, що з листопада 2024 року львів'янин намагався незаконно перетнути кордони з Молдовою, Словаччиною та Угорщиною.

Правопорушника затримали. Йому загрожує адміністративна відповідальність за спробу незаконного перетину кордону (ч.2 ст.204-1 КУпАП).