Ухилянта виявили під час перевірки пасажирів поїзда «Київ-Перемишль»

Львівські прикордонники затримали в поїзді «Київ-Перемишль» 47-річного ухилянта з Луганщини, який мав намір виїхати за кордон за допомогою фіктивного шлюбу.

Як повідомили у понеділок, 7 липня, у Західному регіональному управлінні ДПСУ, під час перевірки пасажирів потяга «Київ - Перемишль» прикордонники викрили 47-річного уродженця Луганщини, який подорожував до Іспанії разом із жінкою з інвалідністю. Шлюб виявився нещодавно оформленим, а нова дружина з інвалідністю – рідною сестрою його колишньої.

«За наявною інформацією, чоловік розірвав шлюб наприкінці 2024 року, а вже на початку 2025 року уклав новий із сестрою колишньої дружини. Жінка, що подорожувала з ним, є особою з інвалідністю ІІ групи. Проте під час перевірки документів прикордонники з'ясували, що жінка нібито перебувала за кордоном на момент, коли в Україні їй було продовжено статус інвалідності», – йдеться в повідомленні ДПСУ.

Про згаданий інцидент прикордонники поінформували правоохоронців.