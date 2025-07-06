Cуд виніс вирок переправниці з Городка

Галицький районний суд Львова виніс вирок уродженці Городка 39-річній Оксані Новосельській, яка продавала ухилянтам підроблені довідки про непридатність до військової служби та про встановлення групи інвалідності. За незаконне переправлення через кордон суд покарав її штрафом у розмірі 153 тис. грн.

За матеріалами справи, у березні 2022 року у Городку Оксана Новосельська одержала від військовозобов’язаного 3850 доларів за виготовлення завідомо підробленого офіційного документа – довідки ВЛК про непридатність до військової служби та зняття з військового обліку для подальшого незаконного виїзду за кордон.

При цьому Оксана Новосельська рекомендувала клієнтові перетинати державний кордон через пункт пропуску «Угринів-Долгобичув». Під час прикордонного контролю військовозобов’язаний скористався купленою довідкою ВЛК.

Окрім того, Оксана Новосельська за 8 тис. доларів пообіцяла іншому військовозобов’язаному виготовити підроблену довідку про встановлення групи інвалідності. У липні 2022 року в центрі Львова біля ТЦ «Магнус» вона отримала від клієнта пакет його документів та 1 тис. доларів завдатку імітаційними купюрами, після чого її затримали правоохоронці.

У червні 2025 року обвинувачена уклала угоду з прокурором про визнання винуватості, яку затвердив суд.

Суддя Христина Мисько визнала Оксану Новосельську винною у незаконному переправленні через кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ) та призначила їй покарання у вигляді 153 тис. грн штрафу без позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю та конфіскації майна. Вирок ще може бути оскаржений.