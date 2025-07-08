Затриманим загрожує до 10 років позбавлення волі

На Одещині ДБР затримало військового ТЦК, а також батька та сина, які працюють у правоохоронному органі. За даними слідчих, вони видаляли з бази даних інформацію про розшукуваних військовозобов’язаних, які ухиліються від мобілізації. Про це у вівторок, 8 липня, повідомили у пресслужбі ДБР.

За даними слідчих, клієнтів підшукували батько та син, які працюють у правоохоронному органі міста Ізмаїл. За 7 тис. доларів вони обіцяли військовозобов’язаним посприяти видаленню їхніх даних з бази розшуку.

Після отримання хабаря правоохоронці передавали дані та фото ухилянтів своєму спільнику – співробітнику ТЦК, який вносив неправдиву інформацію до баз даних. Зокрема, позначав чоловіків, як непридатних до служби за рішенням військово-лікарської комісії.

Співробітники ДБР затримали всіх трьох спільників під час отримання чергового хабаря. Їм оголосили підозри в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Їм загрожує ув’язнення строком до 10 років. Наразі суд обрав для підозрюваних запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром від 1,5 млн грн до 2 млн грн.

Нагадаємо, у Запоріжжі ДБР викрило працівників ТЦК, які за хабарі допомогли уникнути мобілізації 1500 ухилянтам.