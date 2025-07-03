Офіцеру ТЦК загрожує до п’яти років позбавлення волі

У Запоріжжі працівники Державного бюро розслідувань викрили та ліквідували масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Про це повідомила пресслужба відомства 3 липня.

За даними слідчих, працівники ТЦК за гроші знімали з розшуку військовозобов’язаних, які потрапили до спеціалізованої бази за неявку за повісткою. Після цього складався підроблений протокол про нібито добровільну явку чоловіків до ТЦК.

«ДБР провело детальний аналіз майже 5 тис. адміністративних матеріалів, складених посадовцями. У результаті щонайменше 1,5 тис. осіб уникнули мобілізації та не сплатили штрафи, саме за такою схемою», – ідеться в повідомленні.

Схему вдалось викрити під час розслідування одного з епізодів, коли офіцер відділення військового обліку цього ТЦК вимагав у запоріжця 1,3 тис. доларів за зняття з розшуку після отримання повістки. Посередниками у справі він залучив знайомого співробітника Держспецзв’язку та адвоката.

Після передачі грошей посадовець склав фіктивний протокол про адміністративне правопорушення без участі самого військовозобов’язаного. На підставі цього документа чоловіка зняли з розшуку нібито у зв’язку з добровільною явкою до ТЦК, що дозволило йому уникнути мобілізації.

Офіцеру ТЦК та його спільникам оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 КК України). Також співробітнику ТЦК інкримінують підроблення офіційних документів (ч. 1 ст. 366 КК України).

Санкції цих статей передбачають ув’язнення на строк до п’яти років.

Триває досудове розслідування, встановлюється повне коло причетних до реалізації схеми.