В обовʼязки депутата входило виготовлення ухилянтам підроблених документів про волонтерство

Правоохоронці викрили депутата Волинської обласної ради на переправленні ухилянтів через кордон за 5 тис. доларів винагороди. Посадовець був учасником схеми, яку організувала колишня заступниця голови Волинської ОВА. Про це повідомила у четвер, 3 липня, пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваний був учасникоми злочинної групи, яку очолювала колишня заступниця голови Волинської ОВА Мирослава Якимчук. В обовʼязки депутата входило виготовлення ухилянтам підроблених документів про волонтерство. Надалі Волинська ОВА відряджала чоловіків за кордон по гуманітарну допомогу.

За свої послуги зловмисники брали до 5 тис. доларів з одного клієнта. Наразі відомо, що від початку 2022 року учасники схеми незаконно переправили за кордон понад 100 ухилянтів.

В СБУ не розголошують імені затриманого депутата, але за даними сайту «Район. Луцьк» йдеться про Олександра Тиводара з партії «За майбутнє».

Депутату оголосили про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 255 (участь у злочинній спільноті або злочинній організації);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України).

Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Розслідування триває.