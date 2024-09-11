Ексзаступницю голови Волинської ОВА Мирославу Якимчук та її спільників затримали

СБУ ліквідувала на Волині нову схему ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. За даними спецслужби, до організації схеми причетна колишня заступниця голови Волинської обласної військової адміністрації (ОВА).

Як вказано у повідомленні СБУ за 11 вересня, під час перебування на посаді в ОВА посадовиця налагодила схему втечі ухилянтів за кордон під виглядом водіїв-перевізників гуманітарних вантажів. Вартість такої «послуги» становила до 5 тис. доларів з одного клієнта.

До схеми організаторка залучила директора місцевого благодійного фонду, який влаштовував військовозобов’язаних водіями міжнародних рейсів. У такий спосіб персональні дані військовозобов’язаних вносили до інформаційної системи «Шлях», що дозволяло їм виїхати за кордон під виглядом волонтерів. Для пошуку потенційних клієнтів та передачі грошей фігурантка залучила ще сімох спільників.

За даними видання «ВолиньPost», затриманою є ексзаступниця голови Волинської ОВА Мирослава Якимчук. Згідно з поданою до НАЗК декларацією, посадовиця зовсім нещодавно звільнена із ОВА – із 4 вересня 2024 року.

Згідно з декларацією, у 2024 році Мирослава Якимчук отримала 611 тис. грн зарплати у Волинській ОВА, також вона зберігає 23 тис. доларів готівкою. У її власності є квартира (51 м2) у Луцьку та земельна ділянка в області.

За даними офісу генпрокурора, із серпня 2022 року по квітень 2023 року під виглядом надання волонтерської допомоги ЗСУ учасники схеми організували незаконне переправлення через кордон більше 100 військовозобов’язаних в якості волонтерів.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії учасників схеми і затримали організаторку. Під час обшуків у помешканнях фігурантів вилучено мобільні телефони та ноутбуки із доказами незаконної діяльності.

Наразі ексчиновниці та її спільникам повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене групою осіб за попередньою змовою);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене злочинною організацією).

Зараз експосадовиця перебуває під вартою. Зловмисниці та її спільникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.