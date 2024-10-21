Рівненську волонтерку Наталію Бакульську (на фото справа) судили за переправлення військовозобовʼязаних

Луцький міськрайонний суд виніс вирок помічниці голови Господарського суду Рівненської області Наталії Бакульській, яка була учасницею схеми переправлення чоловіків через кордон. Обвинувачена разом із спільниками маскувала переправлення ухилянтів під виглядом допомоги ЗСУ, а тоді отримувала від військовозобовʼязаних від 500 до 2000 доларів винагороди. За скоєне жінці призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку суду від 14 жовтня, у серпні 2022 року заступниця начальника Волинської обласної військової адміністрації організувала схему переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, посадовиця залучила до цього ще сімох людей, серед яких була Наталія Бакульська. Підозрювані влаштовували військовозобовʼязаних волонтерами у щонайменше трьох благодійних організаціях, тоді вносили їхні дані у систему «Шлях», а коли у Волинській ОВА погоджували відрядження чоловіків за кордон – ті виїжджали та не поверталися.

Як раніше інформував ZAXID.NET організаторкою схеми, ймовірно, є Мирослава Якимчук. Посадовицю викрили 11 вересня 2024 року. Під час слідства зʼясувалося, що вона сприяла переправленню 120 ухилянтів, за що отримувала від 500 до 2000 доларів винагороди.

Відомо, що спільниця ексзаступниці голови Волинської ОВА Наталія Бакульська працює помічницею голови Господарського суду Рівненської області. В установі уточнили ZAXID.NET, що жінка продовжує виконувати свої обовʼязки, проте наразі взяла відпустку за власний рахунок. У матеріалах судової справи йдеться, що вона уклала з прокурором угоду про визнання своєї вини.

Суддя Катерина Камінська визнала Наталію Бакульську винною у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та незаконному пеправленні чоловіків, вчинені організованою групою (ч.1 ст.114-1 та ч.3 ст.332 ККУ), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.