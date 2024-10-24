Рівнянку Катерину Бондар судили за переправлення військовозобовʼязаних

Луцький міськрайонний суд виніс вирок рівненській підприємиці та вчительці англійської мови Катерині Бондар, яка була учасницею схеми переправлення чоловіків через кордон. Обвинувачена разом із спільниками маскувала втечу ухилянтів під виглядом допомоги ЗСУ, а тоді отримувала від військовозобовʼязаних від 500 до 2000 доларів винагороди. За скоєне жінці призначили два роки іспитового терміну.

Як йдеться у вироку від 18 жовтня, у серпні 2022 року заступниця начальника Волинської обласної військової адміністрації організувала схему переправлення чоловіків через кордон. За даними слідства, посадовиця залучила до цього ще сімох людей, серед яких була Катерина Бондар. Підозрювані влаштовували військовозобовʼязаних волонтерами у щонайменше трьох благодійних організаціях, тоді вносили їхні дані у систему «Шлях», а коли у Волинській ОВА погоджували відрядження чоловіків за кордон – ті виїжджали та не поверталися.

Як раніше інформував ZAXID.NET організаторкою схеми, ймовірно, є Мирослава Якимчук. Посадовицю викрили 11 вересня 2024 року. Під час слідства зʼясувалося, що вона сприяла переправленню 120 ухилянтів, за що отримувала від 500 до 2000 доларів винагороди.

Під час досудового розслідування правоохоронці встановили, що учасницею схеми також була рівнянка Катерина Бондар. Згідно з даними аналітичної системи YouControl, жінка працює у сфері освіти, а також займається роздрібною торгівлею у неспеціалізованих магазинах. У соцмережах Катерина Бондар позиціонує себе як вчительку англійської мови.

На своїй сторінці в Instagram Катерина Бондар неодноразово публікувала спільні світлини з помічницею голови Господарського суду Рівненської області Наталією Бакульською, яку днями також судили за аналогічний злочин.

Суддя Олеся Калькова визнала Катерину Бондар винною у перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та незаконному пеправленні чоловіків, вчинені організованою групою (ч.1 ст.114-1 та ч.3 ст.332 ККУ), проте звільнила від основного покарання й призначила два роки іспитового терміну. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.