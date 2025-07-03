Фтизіатру загрожує до 10 років ув’язнення

У лікарні Тячівського району правоохоронці викрили схему вимагання хабарів від військовозобов’язаних за встановлення інвалідності. Фтизіатру, який відправляв ухилянтів на стаціонар протитуберкульозного відділення, загрожує до 10 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 3 липня, лікар протитуберкульозного відділення вимагав від військовозобов’язаного 2500 доларів за сприяння у встановленні фіктивної інвалідності. За цю суму медик мав підробити виписки для лікування та перебування чоловіка на стаціонарі. Авансом він отримав 500 доларів, решту ухилянт мав сплатити після виконання роботи.

«Перевіряється причетність до злочину пацієнтів стаціонару протитуберкульозного відділення, які надавали свій біологічний матеріал для отримання “правильного” діагнозу, лаборантів, які проводили дослідження, а також тих, хто підтверджував наявність фіктивних інвалідностей», – зазначили правоохоронці.

У помешканнях і на роботі підозрюваного та чотирьох інших медиків регіону провели 13 обшуків. У фтизіатра вилучили чорнові записи та документацію, а також 52 тис. доларів, 1120 євро та 88 тис. гривень готівки. Лікарю оголосили підозру за ч.3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабаря службовою особою, поєднане з його вимаганням). Санкція статті передбачає від п’яти до десяти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років, з конфіскацією майна.