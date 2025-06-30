Пакет документів для інвалідності коштував 8 тис. доларів

Правоохоронці затримали 37-річну сімейну лікарку з Тячівського району, яка торгувала фіктивними довідками про інвалідність для виїзду за кордон. Лікарку помістили до ізолятора тимчасового тримання, їй загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 30 червня, використовуючи своє службове становище медикиня готувала необхідний пакет документів, на основі якого оформляла своїм військовозобов’язаним пацієнтам групу інвалідності.

«З фіктивним документом чоловіки безперешкодно покидали межі країни в офіційних пунктах пропуску. Оперативники кримінальної поліції затримали зловмисницю безпосередньо під час отримання нею 8 тис. доларів – саме стільки коштувала її послуга для чергового клієнта», – зазначили правоохоронці.

Лікарку помістили до ізолятора тимчасового тримання та відкрили справу за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через кордон України, вчинене з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Поліція перевіряє всі документи, видані медзакладом, щоб встановити, скільки ухилянтів могли незаконно покинути територію України за цією схемою.