Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення

Прикордонники Мукачівського загону викрили подружжя з Рахівського району, яке разом зі спільником, під виглядом доставки хліба, перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку. Затриманим загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 26 червня, закарпатців затримали під час переправлення в Румунію 24-річного львів’янина, який заплатив їм 5 тис. доларів.

«Схему організували подружжя з села Луг та їхній спільник – житель села Косівська Поляна. Під виглядом доставки хліба вони перевозили у прикордоння чоловіків призовного віку, поселяли їх у себе вдома, а далі давали вказівку, щоб ті перепливали Тису», – зазначили в ДПСУ.

Правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон України, вчинене організованою групою або з корисливих мотивів). Санкція статті передбачає від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.