Затриманим загрожує до 13,6 тис. грн штрафу

Військовослужбовці Чопського загону затримали поблизу кордону з Угорщиною трьох енергетиків з Львівської області, які приїхали на Закарпаття зі службовим відрядженням і намагалися втекти з України. На чоловіків склали адмінпротоколи за спробу незаконного перетину кордону.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 18 червня, жителів Львівщини, віком 38, 39 і 59 років затримали на околиці міста Чоп, за 25 метрів від українсько-угорського кордону.

«Прикордонники встановили, що чоловіки є енергетиками та перебувають у службовому відрядженні в Чопі. Під час проведення ремонтних робіт вони спокусилися близькістю держрубежу і вирішили у незаконний спосіб пробратися в Угорщину. По завершенні робочого дня чоловіки пішли до кордону, де їх зупинив прикордонний наряд», – зазначили в ДПСУ.

На затриманих склали адмінпротоколи за ч.2 ст.204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України). Санкція статті передбачає від 8,5 тис до 13,6 тис. грн штрафу.