Затриманим загрожує до 15 діб адміністративного арешту

Вночі 17 червня прикордонники відділу «Косине» Мукачівського загону затримали шістьох закарпатців, які намагалися перетнути кордон з Угорщиною поза пунктами пропуску. На ухилянтів склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби України, порушників зафіксували прилади дистанційного спостереження.

«Група реагування негайно висунулася на затримання. Зрозумівши, що їх викрито, порушники спробували втекти. Щоб зупинити втікачів, прикордонники здійснили кілька попереджувальних пострілів», – зазначили в ДПСУ.

На затриманих склали протоколи про адмінправопорушення за ст. 185-10 КУпАП (злісна непокора законному розпорядженню чи вимозі військовослужбовця або працівника ДПСУ під час виконання ним службових обов’язків, пов’язаних з охороною державного кордону), ч. 2 ст. 204-1 КУпАП (незаконний перетин державного кордону групою осіб) та ч.1 ст. 202 КУпАП (порушення прикордонного режиму).

Санкції статей передбачають до 15 діб адміністративного арешту. Справи ухилянтів передали до суду.