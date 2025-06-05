Чоловіків затримали за 100 метрів від кордону зі Словаччиною

Поблизу Ужгорода затримали неповнолітнього місцевого мешканця з групою чоловіків, які намагалися втекти до Словаччини. За незаконне переправлення ухилянтів підлітку загрожує кримінальна відповідальність.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні ДПСУ 5 червня, прикордонники Чопського загону помітили п’ятьох порушників за 100 метрів від кордону зі Словаччиною. Чоловіки намагалися у темряві подолати загороджувальний паркан. Щоб зупинити їх, прикордонникам довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору. Четверо затриманих виявилися закарпатцями, п’ятий – жителем Черкащини.

«Неповнолітній житель села Холмок Ужгородського району був організатором переправлення та провідником. За гроші він зобов’язався перевести через українсько-словацький кордон трьох односельчан та черкасця, з яким сконтактувався через спільних знайомих. Юнак винайняв таксі, яким вони дісталися у прикордоння, а далі повів чоловіків пішки», – розповіли у Держприкордонслужбі.

Затриманих доставили у прикордонний підрозділ, щоб скласти адмінпротоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України. За переправлення чоловіків через кордон підлітку загрожує кримінальна відповідальність.