Посадовцеві районного суду загрожує до 8 років ув’язнення

На Закарпатті СБУ ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації. Затримано організатора – помічника судді районного суду, який допомагав призовникам отримати відстрочку під виглядом батьків-одинаків. Посадовцеві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 29 травня, послуги помічника судді коштували 6 тис. доларів. За ці гроші він оформлював фейкові розлучення та судові рішення про виховання дитини батьком-військовозобов’язаним.

Посадовець супроводжував всю процедуру – від підготовки та подачі позову до гарантії ухвалення необхідного рішення суду та оформлення висновків органів опіки без участі сторін. Крім того, обіцяв прискорений розгляд справ без подальшого оскарження та гарантував ухилянтам оформлення відстрочки без їх візиту до органів ТЦК та СП.

«З початку повномасштабного вторгнення РФ, за цією схемою понад 1 тис. чоловіків могли уникнути мобілізації», – зазначили в Службі безпеки України

Під час обшуків за місцями проживання, роботи та автомобілях підозрюваного і його ймовірних спільників, а також у ТЦК та приміщеннях міської ради вилучено документацію, що підтверджує участь у злочинній схемі, гроші, комп’ютерну техніку, а також матеріали судових справ і фіктивні висновки органів опіки, що надавались судам під час розгляду справ.

Помічнику судді повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Санкція статті передбачає від 5 до 8 років ув’язнення. Правоохоронці перевіряють причетність до схеми працівників ТЦК, посадовців органів місцевого самоврядування та інших судових посадовців.