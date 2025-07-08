Стартувала звітна кампанія для ФОПів III групи, після якої потрібно сплатити податки

У липні стартував гарячий період для підприємців, які працюють на третій групі за спрощеною системою оподаткування. Окрім сплати податків за другий квартал, ФОПи мають також подати звітну декларацію за перше півріччя 2025 року.

Важливі дати і розмір сплат

Звітна кампанія для ФОПів III групи стартувала 1 липня і триватиме до 11 серпня включно. Цей термін – 40 днів після завершення кварталу, що визначені законодавством для звітування.

Податки за другий квартал треба сплатити в такі терміни:

до 19 серпня – єдиний податок (5% від суми доходу);

до 19 серпня – військовий збір (1% від доходу);

до 21 липня – єдиний соціальний внесок (5280 грн за квартал).

Така система дозволяє спочатку подати звітність, а потім на основі розрахованих у ній сум сплатити надходження в бюджет.

Важливо, що ті ФОПи, які є найманими працівниками і за яких ЄСВ в розмірі не менше мінімального (1760 грн на місяць) сплачує роботодавець, можуть не сплачувати ЄСВ. Окрім того, ЄСВ можуть не платити мобілізовані підприємці, за умови, що вони не мають найманих працівників.

Які способи подати звіт за перше півріччя

Варто знати, що звітна декларація за перше півріччя для ФОПів III групи має особливість – вона заповнюється накопичувальним підсумком. Тобто в кожному кварталі декларації вказується загальна сума доходу з початку року, а не лише за поточний квартал.

Заповнити звітну декларацію можна кількома способами:

в електронному кабінеті платника податків;

через «Дію» (але лише ті, хто не сплачує ПДВ і не має найманих працівників);

через платні сервіси, наприклад, Вчасно.Звіт, Taxer тощо.

Найважливіша деталь

Після того, як ви подали декларацію платника єдиного податку за перше півріччя 2025 року, вкрай важливо отримати квитанцію №2, де буде вказано «пакет прийнято». Без цього декларація не вважатиметься поданою.

Коли після звітування сплатите податки, теж важливо переконатися, що гроші зараховані і за правильними реквізитами. Зарахування відбувається впродовж кількох днів, навіть якщо сплата була онлайн.