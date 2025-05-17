Це так не оподатковується: з яких доходів ФОП не платить державі як підприємець
Деякі доходи можуть оподатковуватися за ставками для фізосіб, а не підприємців
Фізичні особи підприємці, які працюють на спрощеній системі, мають сплачувати податки не з усіх доходів, що отримують. Taxer пише, які саме доходи ФОПа не оподатковуються.
Особисті доходи
Це доходи, що не стосуються підприємництва. Наприклад:
- проценти, дивіденди, роялті;
- страхові виплати і відшкодування;
- гранти;
- доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.
Проте з цих доходів потрібно сплачувати податок як фізична особа. Ідеться про ПДФО, що становить 18%, та військовий збір – 5% від суми доходу.
Інші доходи ФОПа, що не оподатковуються
До складу доходу ФОПа, що працює на спрощеній системі оподаткування, також не включаються такі суми:
- податок на додану вартість;
- поворотна фінансова допомога, отримана і повернута протягом року, кредит;
- гроші з цільовим призначенням, що надійшли від ПФУ та інших фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, з бюджетів та державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;
- гроші (аванс, передоплата), що повертаються внаслідок повернення товару, розірвання договору або на підставі листа-заяви про повернення коштів;
- кошти, що надійшли для оплати товару (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків, якщо вартість цих товарів (робіт, послуг) була включена до загального оподатковуваного доходу ФОП;
- податок на додану вартість, нарахований на товари (роботи, послуги), реалізовані (виконані, надані) у період сплати інших податків;
- гроші, що зайво сплачені в якості податків і сум ЄСВ та повертаються підприємцю-платнику ЄП з бюджетів або державних цільових фондів – переплата за податками.
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