Деякі доходи можуть оподатковуватися за ставками для фізосіб, а не підприємців

Фізичні особи підприємці, які працюють на спрощеній системі, мають сплачувати податки не з усіх доходів, що отримують. Taxer пише, які саме доходи ФОПа не оподатковуються.

Особисті доходи

Це доходи, що не стосуються підприємництва. Наприклад:

проценти, дивіденди, роялті;

страхові виплати і відшкодування;

гранти;

доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, що належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Проте з цих доходів потрібно сплачувати податок як фізична особа. Ідеться про ПДФО, що становить 18%, та військовий збір – 5% від суми доходу.

Інші доходи ФОПа, що не оподатковуються

До складу доходу ФОПа, що працює на спрощеній системі оподаткування, також не включаються такі суми: