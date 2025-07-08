Дмитро Фішер загинув у бою на Запоріжжі

Володимир Зеленський надав українському пілоту, підполковнику Дмитру Фішеру звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка». Військовий у 2022 році загинув у бою на Запоріжжі. Про це йдеться в указі Володимира Зеленського, опублікованого у вівторок, 8 липня, на сайті Офісу президента.

«Важливо, щоб відзначення наших воїнів державними нагородами та спеціальними званнями відбувалося швидше й більш ґрунтовно. На жаль, зараз рідним воїнів та самим воїнам доводиться надто довго очікувати заслужені нагороди, поки тривають різного роду перевірки та бюрократичні процедури. Відповідні посадовці мають прискоритись із цими процесами», – сказав Володимир Зеленський під час вечірнього звернення.

Також президент повідомив, що підготовлені документи для надання звання Героя України загиблому військовому Третьої штурмової бригади Віталію Карвацькому. Відповідний указ з'явиться на сайті Офісу президента після завершення відповідних експертиз.

Що відомо про Дмитра Фішера

Дмитро Фішер народився березня 1973 року. Здобув освіту у Чернігівському льотному училищі та Харківському університеті Повітряних сил України. З 2013 року обіймав керівні посади у 831 бригаді тактичної авіації. На початку війни Росії проти України у 2014 році Фішер не винищувачі Су-27 перехопив російський літак радіоелектронної розвідки Іл-20, який біля Донецька порушив повітряний простір України. Фішер мав запустити у російський літак ракету, однак отримав наказ не робити цього.

З лютого 2022 року Дмитро Фішер перебував на передовій. Військовий брав участь у боях на Київщині, Сумщині, Харківщині, а також брав учать у деокупації острова Зміїний.

Пілот загинув у бою 5 червня 2022 року біля міста Оріхів Запорізької області. Протягом півтора року вважався зниклим безвісти. Його тіла з місця падіння літака евакуювали вдалося евакуювати лише лютому 2024 року. 28 березня 2024 року Дмитра Фішера поховали у Миргороді на Полтавщині.

Нагадаємо, вдень вівторка, 8 липня, Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно наймолодшому захиснику «Азовсталі» Назарію Гринцевичу із позивним «Грінка».